Míriam Sánchez subasta sus 'lolas' para pagarse la carrera de actriz

"Vendo mis implantes de silicona a pornófilos, fans de Lucia Lapiedra. Son sus tetas. Las envío por correo por 500 euros. ¿Quién da más?".

Es el anuncio que Míriam Sánchez ha puesto en Twitter dejando a todo el mundo con la boca abierta.

Al parecer, la que fuera ex de Pipi Estrada ha decidido vender sus prótesis mamarias para poder dedicarse al mundo de la interpretación.

La actriz tiene ahora 36 años y se ha sometido a una intervención quirúrgica a principios de junio para extirparse las prótesis debido a que le ocasionaban problemas de espalda por su gran tamaño.

De esta forma, Lucía Lapiedra, con un talla 115, ha pasado a ser simplemente Míriam Sánchez, con un 85.

En Vice han hablado incluso con el comprador, un tal Rafa, que asegura que:

"todo empezó como una broma, pero cuanto más lo pensaba, más me apetecía tenerlas. Además, hablando con Miriam por privado me cayó bien y descubrí a una mujer encantadora, más allá de su imagen pública. Según me dijo, me eligió a mí porque fui el que más confianza le dio".