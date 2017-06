Los 7 consejos de Gwyneth Paltrow sobre salud y sexo que nunca deberías seguir

Un buen día Gwyneth decidió que había llegado la hora de tomarse un descanso en eso del mundo de la interpretación y dedicarse a otra cosa. Su gusto por cuidarse y por la vida sana dieron lugar a que se autoproclamase como gurú de todo lo healthy y del modern lifestyle, tras el nacimiento de su web Goop en 2008.

Lo que empezó siendo una newsletter semanal ha terminado por convertirse en todo un imperio con su propia marca de ropa y de cosméticos.

Como explica Alejandra Sánchez Mateos en 'La Vanguardia' este 29 de junio de 2017, el pequeño inconveniente es toda la retahíla de polémicas que han generado sus consejos, que según los expertos están muy lejos de ser realmente sanos.

Aquí una lista de sus barbaridades más sonadas:

1. Un régimen de dieta dictatorial

Está claro que para la actriz una de las claves fundamentales para mantener su figura, como ella desea, es la dieta. El problema es que no solo ella la lleva a rajatabla, también debe hacerlo toda su familia. En 2013, saco un libro It´s All Good: Delicious, easy recipes that will make you look good and feel great donde daba consejos sobre alimentación y hablaba de su experiencia.

Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar y el New York Post lo calificó como ‘recetas para el ridículo’. De hecho, aseguró que sus hijos tienen prohibido el consumo de pan, cereales y arroz, ya que los carbohidratos complejos, con gluten o almidón, deberían eliminarse de la dieta.

“Todos en mi casa somos intolerantes al gluten, los lácteos y los huevos de gallina, entre otras comidas sorprendentes. Todos los nutricionistas, doctores, y gente preocupada por la salud que he conocido están de acuerdo en que el gluten es complicado de digerir y la mayoría de nosotros somos en el mejor caso intolerantes y en el peor alérgicos al mismo”, señalaba la actriz.

Este tipo de consejos le salieron caro, una vez más, pues provocaron la furia iracunda de médicos y expertos en nutrición. Es más, la nutricionista del Daily Mail, Yvonne Wake no solo tildó de barbaridad dicha afirmación, sino que aseguró que los hijos de Paltrow estaban demasiado delgados y que la ausencia de carbohidratos en la dieta podría causar que sus cerebros no funcionen correctamente y ralentizar sus patrones mentales.

Sin embargo, no todo fueron piedras para Gwyneth. En su defensa salió la nutricionista de The Guardian, Joana Blythman, quien asegura que lo que dice la actriz tiene todo el sentido.

La también autora del libro, What to Eat: Food that’s good for your health, pocket and plate , afirma que “no hay un solo nutriente en los carbohidratos ricos en almidón que no podamos obtener de otros nutrientes, generalmente en un porcentaje superior” y que la pirámide alimenticia que hasta ahora conocíamos es errónea.

Según la Dra. Lina Robles, nutricionista del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, la moda de eliminar el gluten de la dieta es contraproducente, pues no se pierde más peso y a largo plazo puede generar una verdadera intolerancia cuando se quiera volver a consumir, ya que nuestro organismo ya no lo digiere.

Por otro lado, la experta también asegura que aunque es cierto que los hidratos son nuestra fuente máxima de energía y si no se quema, puede convertirse en grasa, es importante incluirlos en nuestra alimentación de una manera adecuada. Sentencia que debemos mantener una dieta variada y equilibrada.

2. El trono vaporizador vaginal

Paltrow lleva a rajatabla eso de limpiarse ‘por dentro y por fuera’, pues en 2015 alentó a todas sus seguidoras a vaporizarse la vagina para limpiar su útero, a través de una liberación enérgica que equilibra los niveles hormonales femeninos, al igual que hacía ella en el coreano Tikkun Spa de Santa Mónica (Los Ángeles, EE.UU).

Según declaró la protagonista de Shakespeare in Love, el tratamiento consiste en “sentarte en un mini trono, en el que una combinación de infrarrojos y la artemisa vaporizada te limpian el útero”.

La artemisa (en inglés mugwort), es una hierba aromática empleada en China, Japón y Corea tanto en la medicina tradicional como para condimentar platos. De ahí, que el empleo de esta hierba y el uso de vapor, que puede afectar a la flora, el pH y a la lubricación natural de la vagina, provocaran un aluvión de críticas contra la actriz.

Una de las más irónicas fue la del pediatra y autor de la columna The Daily Beast , Russell Saunders, quien afirmó: “Por el amor de goop -broma que sustituye God (Dios en inglés) por el nombre del blog)- no vayáis a que os limpien con vapor la vagina. Cualquier mujer con un mínimo de sentido común no se inclinaría por limpiarse la vagina con vapor porque ningún útero necesita ser lavado”.

“Esta práctica no es en absoluto recomendable, ya que elimina la flora saprófita cuya función es evitar infecciones. Además, está asociada con un aumento del riesgo de desarrollar la enfermedad inflamatoria pélvica e incluso, según un estudio realizado en Texas, también puede favorecer la adhesión del virus del papiloma humano al epitelio”, afirma la Dra. Yoana Chiverto, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja.

3. No come pulpo, es demasiado inteligente

Ya era conocido por todos que la celebrity no suele comer carne, pero la ‘mofa’ generalizada en Twitter no fue en absoluto a causa de su vegetarianismo, sino cuando se filtró un pantallazo de una conversación a través de la plataforma de mensajería Slack con sus colegas de Goop, donde explicaba la razón por la que no consume este animal.

“Los pulpos son demasiado listos como para ser comida”, escribió la actriz. Tienen más neuronas en sus cerebros de las que tenemos nosotros. Tuve que dejar de comerlo porque me asustaba esta idea. Pueden escaparse de Sea World y mierdas así desatornillando desagües y saliendo al mar”, aseguraba la protagonista de Los Tenenbaums.

La fuga alocada del pulpo a la que se refiere Paltrow, se trata de la historia real de Inky, el cefalópodo que escapó de su tanque y se escabulló por una tubería de 50 metros hasta alcanzar el mar en National Aquarium de Nueva Zelanda, según un artículo de The New York Times.

Lo cierto es que los pulpos están dotados de una gran inteligencia, sin embargo, su afirmación de que poseen mayor número de neuronas que los seres humanos no es cierta. Según Scientific American , tienen 500 millones de neuronas frente a nuestros 100.000 millones. Lo sentimos, Gwyneth.

La protagonista de Shakespeare in Love, asegura que los pulpos son demasiado listos para ser comida”

Sin embargo la Dra. Lina Robles, nutricionista, opina que el pulpo es un alimento bajo en calorías, ya que cocido contiene aproximadamente 139 calorías por cada ración de 85 gramos, y es ideal para incluir en una dieta baja en grasas. Además, presenta un alto contenido en zinc, vital para el mantenimiento de las defensas y en la cicatrización de las heridas.

4. Consejos sexuales peligrosos

Gwyneth también se preocupa por el placer y bienestar sexual de las mujeres, por ello ni corta ni perezosa recomendó a sus seguidoras que introduzcan en su vagina huevos de cuarzo y jade (por el módico precio de 60 dólares) durante todo el día o al irse a la cama para fortalecer el tono muscular vaginal, aumentar el chi y los orgasmos, equilibrar las hormonas y la energía femenina en general.

El artículo, publicado en la web de Goop a principios de este año, se titula Mejor sexo: huevos de jade para tu ioni (palabra sánscrito para designar útero) donde aseguran que era “el secreto mejor guardado de reinas y concubinas pertenecientes a la realeza china para mantenerse en forma para los emperadores”. Dichos huevos “aprovechan el poder del trabajo energético, la curación cristalina y una práctica física tipo Kegel”.

La Dra. Jen Gunter, experta en ginecología y obstetricia en el Kaiser Permanente de San Francisco, aseguró que era “la mayor basura que leía en Goop desde la vaporización vaginal o la relación que establecieron entre llevar sujetador y desarrollar cáncer de mama”. “Decir que ayuda con el equilibrio hormonal es biológicamente imposible ¿Qué ayuda a la energía femenina? Soy ginecóloga y jamás he oído hablar de algo así”, sentenciaba la experta en su blog.

“Dormir con los huevos de jade en la vagina permite que se reproduzcan bacterias dentro. Incluso puede causar el síndrome del shock tóxico. No es una buena idea desde ningún punto de vista. Me gustaría hacer hincapié en el hecho de que los músculos del suelo pélvico no se pueden contraer constantemente. De hecho, es difícil aislar el suelo pélvico mientras caminas, por lo que las mujeres tendrán que apretar otros músculos para poder mantener el huevo dentro”, explicó Gunter.

La ginecóloga, Yoana Chiverto, sí recomienda practicar los ejercicios de Kegel para fortalecer el suelo pélvico, pero desaconseja emplear materiales no estériles como los huevos de jade, ya que pueden ser contenedores de gérmenes. Por otro lado, alerta de que este tipo de ejercicios deben hacerse bajo las indicaciones de un especialista y no de forma continua.

“Si se llevan todo el día o la noche, la contracción mantenida de la musculatura pélvica provocaría el efecto contrario, causando dolor e influyendo negativamente en la actividad sexual”, sentencia la experta.

5. Secretos de belleza muy dolorosos

A la protagonista de El talento de Mr. Ripley ya no le basta con una simple crema cara, investiga los tratamientos más punteros. De ahí, que confesase en una entrevista del The New York Times, que uno de sus secretos era la apiterapia, es decir, dejar que el veneno de las abejas actué supuestamente como analgésico y antiinflamatorio.

“En general, estoy abierta a cualquier cosa, he sido picada por las abejas. Es un tratamiento milenario que se llama Apiterapia. Es bastante increíble. Pero, madre mía, es muy doloroso”.

Es cierto que se trata de una terapia a veces usada en enfermos de fibromialgia o psoriasis, entre otras dolencias. Sin embargo, Dean Burnett, neurocientífico y autor de un artículo en The Guardian, asegura que como tratamiento de belleza es una soberana estupidez.

Lo primero, porque asegura que usar el veneno de abeja para aliviar la inflamación es como ‘usar bombas de gasolina para deshacerse de un incendio’, puesto que la mayoría de las picaduras de los insectos ‘se hinchan como un globo’.

Además, de que el experto asegura que las abejas están en riesgo, como para comenzar a matarlas masivamente para el empleo de tratamientos de belleza, teniendo en cuenta que el picotazo les cuesta la vida. También explica que aunque sea una tradición milenaria, solo se usa en círculos de pseudociencia. Aunque está claro que el uso del veneno no era nada nuevo para la actriz, ya que en su día también confesó usar veneno de víbora para combatir las arrugas.

El uso terapéutico de apitoxinas se usa como terapias alternativas para tratar una gran variedad de enfermedades, pero su eficacia no está probada ni avalada por estudios clínicos rigurosos.

Existen estudios científicos que han demostrado que puede causar desde reacciones cutáneas hasta respuestas inmunológicas severas que amenazan la vida, como la anafilaxia.

6. Nada como un ratito en la sauna

Tras la famosa limpieza vaginal, la celebrity pensó que no era suficiente -pues también es conocida por su obsesión por el orden y por acabar con todos los gérmenes- y subió una foto a Instagram, en la que aseguraba a sus seguidores que la sauna es lo mejor para curar la gripe. Como era de esperar, las redes sociales ardieron tras tamaño consejo de salud.

En un artículo la doctora del Weill Cornell Medical College de New York, Alexandra Sowa, asegura que se trata de una enfermedad grave que mata a muchas personas al año y que no puede ser tratada en un spa . Además, afirma que la mayoría de los mortales no tienen la suerte de contar con una sauna en casa y que al acudir a un centro, podrían contagiar a otros usuarios desencadenando consecuencias fatales.

Por lo que la experta desaconsejó por completo la afirmación de la actriz y aseguró que debemos acudir a nuestro médico, reposar en casa y tener una hidratación adecuada, pues es fundamental en estos casos.

7. Las pegatinas de bienestar

La barbaridad más reciente se trata de unas pegatinas, distribuidas por la empresa Body Vibes, las cuales se pueden adquirir en la web de Goop, y supuestamente utilizan la ‘tecnología de la NASA’, es decir, ‘el mismo material de carbono conductor que se una en los trajes espaciales para controlar las constantes de los astronautas, de manera que ‘reequilibran la frecuencia energética de nuestros cuerpos’.

Por supuesto, la NASA ha desmentido que se emplee ese revestimiento para elaborar los equipos de los astronautas. Esto ha obligado a que hayan tenido que modificar su descripción inicial y eliminar su alusión a la NASA. En un principio estaban descritas como “diseñadas para poder pegarlas en varias partes del cuerpo (hombro, espalda o el brazo) durante un mes” para “suplir las deficiencias en tus reservas, creando un efecto calmante, aliviando la tensión física y la ansiedad”.

Además, para obtener resultados óptimos, en el portal de Paltrow recomendaban beber abundante agua y así ‘aumentar la conductividad natural del cuerpo’. No obstante, aún mantienen a la venta un pack de diez pegatinas por unos 60 dólares.