Mejora tu salud descansando de manera adecuada con Top Nimbos

Tener un buen estado de salud viene dado por muchos factores, siendo uno de los más importantes el de descansar bien. Y es que de poco sirve alimentarse correctamente y realizar ejercicio físico de forma regular si no reposas como es debido. Aunque antiguamente existía la creencia de que descansar era sinónimo de perder el tiempo, poco tardó el ser humano en comprender que, sin los importantísimos periodos de inactividad, tanto el cuerpo como la mente no eran capaces de soportar la carga diaria a la que está sometido el ser humano. En la actualidad, prácticamente todo el mundo está concienciado sobre la gran relevancia que tiene el simple hecho de reposar, aunque todavía existe un cierto desconocimiento sobre las maneras de hacerlo adecuadamente.



En primer lugar hay que tener en cuenta las horas de sueño que recomiendan los profesionales de la salud, coincidiendo todos ellos en que la cifra óptima ronda la tercera parte del día. Es decir, un total de 8 horas deben ser destinadas a descansar por la noche. No solamente con el objetivo de recuperar las energías consumidas a lo largo del día, sino también para obtener los beneficios que vienen dados por haber disfrutado de este merecido descanso: incremento de la capacidad de memorización, mayor resistencia ante ciertas enfermedades, etcétera. A nivel social, también son palpables los aspectos positivos, como gozar de una gran simpatía al tratar con el resto de personas de tu entorno y ser más positivos durante el día.

El colchón, el gran aliado para un buen descanso



Los médicos, adicionalmente, coinciden en que las horas de sueño son tan importantes como la cama sobre la que se reposa, solo o acompañado. Yacer tanto tiempo en un colchón demasiado blando o excesivamente duro termina afectando negativamente a la salud, perdiendo así cada beneficio obtenido gracias a las 8 horas de descanso debidamente respetadas. Con tal de no padecer contratiempos como fuertes dolores en el cuerpo, columna vertebral o problemas cervicales, es fundamental cerciorarse de que el colchón presenta la firmeza justa y necesaria. El topper de Top Nimbos te da la seguridad de que, al colocarlo sobre tu colchón sea cual sea el tipo y la antigüedad del mismo, lograrás el confort ideal diciendo adiós a los problemas de espalda y a los contratiempos que guardan relación con los músculos y las articulaciones en general. Nunca antes te habrá apetecido más echarte una siesta después de una dura jornada de trabajo, tumbándote en la cama en la postura que quieras y sin que te despiertes con dolencias de ningún tipo.



Cuida tu salud con Top Nimbos y garantiza unas horas de sueño de máxima comodidad durante las cuales no te verás obligado a lidiar con ácaros, hongos ni bacterias, actuando sus materiales como barreras para los mencionados elementos que no provocarán los efectos negativos que se derivan de ellos como las alergias. Así pues, los beneficios experimentados al dormir no se resumirán solamente en lograr que tu cuerpo esté en plenas facultades sin acarrear dolores, sino que irán más allá abarcando otros aspectos de la salud que también adquieren una gran relevancia en individuos de cualquier edad.

La postura de dormir y la alimentación juegan un papel importante para descansar

Uno de los consejos que menos acostumbran a ser aplicados es el de dormir con las piernas en alto. Esta postura no solo consigue que descanses mejor, sino que, también conlleva una mejor circulación que agradecen tanto las personas de avanzada edad como los sujetos que cuentan con alteraciones como el factor V Leiden. Este trastorno puede provocar episodios de coagulación, sobretodo en aquellos pacientes que desconocen sufrir dicho tipo de trastornos. Y es que tanto las mutaciones genéticas de este calibre como otras afecciones, suelen ser difíciles de detectar encontrándose presente dentro de los sujetos y causando desde la tan típica situación de despertarse con las piernas dormidas hasta problemas mucho más graves como una trombosis venosa profunda.

Así pues, también es altamente recomendable descansar manteniendo las piernas algo más elevadas respecto al resto del cuerpo, lo cual puede lograrse fácilmente con la simple colocación de un cojín debajo del tronco inferior. Si no estás acostumbrado a reposar de esta forma puede que al principio no te resulte muy sencillo, pero no tardarás en adaptarte a la que muchos doctores consideran la manera más adecuada de permanecer en la cama durante la noche.

Por último, la alimentación puede actuar negativamente a la hora de dormir si no se tienen en cuenta una serie de advertencias. Irse a la cama inmediatamente después de haber cenado no suele ser una buena idea sobretodo si se ha ingerido comida de difícil digestión. Además, conviene evitar el hecho de beber demasiada cantidad de agua o de cualquier otro líquido, puesto que probablemente te despiertes en más de una ocasión durante el transcurso de la noche con necesidad de orinar, rompiendo así el ritmo de sueño continuado que difícilmente será alcanzable en caso de haber tomado bebidas con cafeína.

Así que, ya sabes, con una buena postura, una buena alimentación y, con Top Nimbos, asegurarás un buen descanso, casi como dormir en una nube.