Dos niños se esconden en un centro comercial tras el cierre y se comen 300 euros en chucherías

Dos niños de 12 y 13 años se escondieron en un centro comercial de la cadena Sainsbury, en Escocia.

Una vez que la tienda cerró, vagaron durante cuatro horas por los pasillos consumiendo productos por un valor de 300 euros.

Los menores fueron descubiertos de madrugada por un empleado de seguridad, cuando ya habían vaciado bastantes estanterías.

Según informa 'The Sun', los niños fueron llevados a casa sanos y salvos con sus padres.

Ahora las autoridades investigan si además de los comestibles robaron otros objetos, ya que el centro comercial ha informado de la falta de tres artículos: una cámara valorada en 35 libras y dos tarjetas de memoria.