Fernando Tejero: "La mitad de lo que pasa en 'Masterchef' es mentira"

Fernando Tejero fue una de las estrellas de la primera edición de Masterchef Celebrity. De hecho, formó una auténtica pareja televisiva con Loles León.

Sin embargo, su paso por el programa no fue tan agradable como parecía.

El actor, que acaba de estrenar la nueva temporada de La que se avecina, admite que "no estaba a gusto" en el programa de La 1: "Pero la culpa es solo mía".

"No me arrepiento de nada en mi vida. Hay cosas que no volvería a hacer, pero no hay que arrepentirse de nada. Fue una decisión que tomé y luego me tocó apechugar".