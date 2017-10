Esta es la cliente de 'First Dates' que tiene "orgasmos mentales" con Risto Mejide

Lo que hay que ver. Porque esto es sólo el aperitivo d elo que se avecina en nuestra televisión de cada día.

Risto Mejide no solo enamora a Laura Escanes. El presentador de Mediaset, que ya prepara el nuevo Chester para Cuatro, es el prototipo de hombre perfecto para Raquel, una concursante de First Dates.

Hay muchas personas que se sienten atraídas por la inteligencia más que por apariencia física y aunque para esta azafata su prototipo sea un "hombre alto, con una mirada y una boca bonita", lo cierto que Risto le tiene enamorado.

"La inteligencia de Risto Mejide me hace tener orgasmos mentales. Me parece muy inteligente. El humor irónico no todo el mundo lo pilla".