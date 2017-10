La bella Nuria Roca da nuevos detalles sobre sus aficiones sexuales

Todo es empezar. Sólto la bella Nuria Roca una intimidad en televisión y desde entonces no ha parado. Ni ella, ni las redes sociales, donde la mitad de los salidos de España parecen haber encontrado un filón y la totalidad de los censores y meapilas un motivo de escándalo (Nuria Roca y su marido dejan alucinado a Pablo Motos: "Somos una pareja abierta").

Nuria Roca y Juan del Val fueron el pasado jueves invitados de lujo en El Hormiguero (Nuria Roca se lía a 'mordiscos' con los que critican que folle con quien quiera).

Pablo Motos aprovechó la visita para hablar de un capitulo del libro de Juan en el que desvelaba que no había nada malo en desear a otras personas dentro del matrimonio, a lo que la pareja aseguraba que mantenían una relación abierta. Unas declaraciones por las que han tenido muchas críticas, a las que Nuria no ha dudado en contestar.

"Yo no quiero tener una persona al lado que no esté viva, que no desee. Yo quiero que desee. Otra cosa es que no quiera estar conmigo. Eso sí que no lo perdonaría nunca ni yo querría estar con esa persona. Ahora bien, yo creo que las parejas crecen, evolucionan, maduran... y nosotros llevamos muchos años juntos. Lo que hemos hecho es crecer y hacer un aprendizaje como pareja y atrevernos a confesarnos cosas en cuanto a sentimientos".