Paquirrín ha perdido 30 kilos en 90 días

El hijo de Isabel Pantoja escribe en su Instagram: "La mejor decisión de mi vida" junto a dos imágenes suyas en las que aparece antes y después de operarse para hacerse una reducción de estómago. Los evidentes resultados saltan a la vista. Una buena noticia no solo para él, que necesitaba perder peso no solo por cuestiones estéticas, si no para su mujer y sus hijos. ¿Se pondrá pelo ahora como el padre de Tamara Falcó, Carlos Herrera, Casillas o José Bono?, según recoge Informalia.

Ya veremos. De momento, ha acertado plenamente con su determinación de comer menos, como el reconoce. El hijo de Isabel Pantoja estaba tan gordo que su salud le exigía una drástica decisión: adelgazar como fuera. Dado que no es una persona con la voluntad y la disciplina suficientes como para cambiar sus malos hábitos alimenticios y tampoco es lo que se dice un amante del deporte, optó por tomar el camino más corto entre el sobrepeso al que se enfrentaba y la necesaria pérdida de peso que le permitiera salir del umbral de la obesidad mórbida: operarse.

Dicho y hecho. A finales de julio se sometió a una operación de reducción de estómago. El cambio comenzó a hacerse evidente apenas unos días después de la intervención. Y el propio paciente se encargó de exhibir en las redes la evolución de su tripa excesiva, que ha ido menguando de forma apreciable.

El mejor cambio de mi vida sin lugar a dudas. Seguimos modo on! #music #picoftheday #kikorivera #dj #singer#style #mensfashion Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 11:46 PDT

