Marta Sánchez: "Me he operado. ¿Tiene más mérito llevar los pellejos colgando?"

Un año más, la cantante ha vuelto a sacar su lado más solidario al participar en la campaña contra el cáncer de mama que organiza la firma Ausonia y la Asociación Española contra el Cáncer. Acompañada por Edurne y Terelu Campos, la artista ha recordado a su hermana melliza, que falleció de cáncer a los 35 años, y a su tía Cana, hermana de su madre, que murió el pasado sábado por la esta enfermedad:

Además, Marta Sánchez (51) ha asegurado que ya es momento de ir al médico para revisar un tumor benigno que fue operado en 2013:

Me he escondido tres años y ahora toca mirarlo. Tengo miedo que me digan algo que no me gusta, pero no lo puedo dejar pasar por alto. Me muero si me dicen algo feo. Mi hermana era una mujer muy fuerte muy dura y muy sacrificada