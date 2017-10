Loles León: Tras reconstruirme la vagina 'mi vida sexual ha mejorado'

La actriz que un día le dijo a Mariano Rajoy 'Tócame la raja' desveló hace meses que se estaba haciendo un tratamiento para la libido. "Tengo unas cositas de látex en la mesita de noche. Es un tratamiento fuerte y manual y no necesita a nadie", confesó la artista en el programa de Risto Mejide All you need is love. Ahora ha dado un paso más y lo cuenta con admirable naturalidad.

Según publica Informalia, "Me hago de todo, hasta una regeneración de vagina con láser", explica la actriz de La que se avecina, quien reconoce que a sus 67 años está estupenda y anda una hora al día. Tanto es así, que es la nueva embajadora de Font Vella, desde colabora con la Sociedad Española de Oncología Médica para prevenir el cáncer de mama y concienciar sobre la importancia del deporte. "Me lo he hecho en la clínica del doctor Santiago Palacios. También nos tenemos que cuidar por dentro", recuerda la chica Almodóvar en la revista QMD.

Se levanta a las cinco de la mañana a diario para ir a grabar su serie pero el trabajo no le impide sacar tiempo para cumplir con sus rutinas para estar sana. Además, ha cambiado su alimentación, después de hacerse un estudio, y hay ciertas cosas que no come (azúcar, algunos lácteos),: "Eso me ha permitido adelgazar 17 kilos en diez meses", presume la cómica nacida en Barcelona. Pero entre todas las atenciones que se dedica esta abuela (tiene un nieto de su hijo Bertoldo) llama la atención una que le permite seguir disfrutando plenamente del sexo. Sobre su reconstrucción vaginal con láser se muestra entusiasmada y al parecer le ha reportado numerosos beneficios.

El portal del Español Jaleos publica que no es un operación con bisturí y que Loles se ha sometido a tres sesiones, de unos veinte minutos cada una y con un precio que oscila entre los 400 y los 500 euros por sesión. Es decir, el tratamiento final le ha costado 1.500 euros. A este gasto hay que añadir que cada año se debe hacer una nueva sesión, al mismo precio que las anteriores, para mantener lo conseguido con ese primer tratamiento.

Este tratamiento está indicado por ejemplo para aquellas pacientes que tras el parto necesitan reforzar la pared vaginal, también para quienes sufren incontinencia urinaria y las que notan sequedad y molestias tras la menopausia. Loles León lo ha hecho para "volver a ser la mujer de siempre", asegura la veterana actriz.

Dice que se trata de volver a recuperar la normalidad ya que "mejora la vida sexual, la vida emocional y te sientes activa", según cuenta. "Estar animadilla, con una buena vida sexual es fundamental, te pone contenta", aclara Loles. Loles se atreve a hacerse de todo y confiesa que es usu forma de contribuir a la normalización de este tema ya que el ginecólogo que la ha intervenido es amigo suyo.

Loles aspira a que sus recomendaciones surtan efecto y por eso hace una llamada a aquellas que se "sientan reprimidas" o tengan "algún problema o inapetencia", para que sepan que existe una solución.

No se le conoce pareja en estos momentos a la actriz. Loles León vivió hace décadas un romance con Juan Carlos Arroyo Urbina Madrid, más conocido como Carlos Faemino. Tres veces candidata al premio a Mejor Actriz de Reparto (La niña de tus ojos, Libertarias y Átame), sin duda la Academia tiene una deuda pendiente con ella.