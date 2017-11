Emilia Clarke alias 'Daenerys Targaryen': "La gente folla por placer"

Emilia Clarke alias 'Daenerys Targaryen' ha hartado de tanto palo.

Uno de los rasgos que más llaman la atención sobre Juego de Tronos es que con frecuencia muestra escenas de sexo explícito o desnudos de sus personajes.

Emilia Clarke, que interpreta a Daenerys Targaryen, ha protagonizado numerosos momentos subidos de temperatura e, incluso, impresionantes desnudos.

La actriz comentó en una entrevista concedida a la revista Harpers Bazar que comenzaba a "estar bastante harta del tema", a lo que continuó diciendo:

"La gente dice oh, todas las páginas porno caen cuando vuelve Juego de Tronos".

Además, Clarke compara la ficción con las escenas de El cuento de la criada, también de HBO:

"Me encanta esa serie y lloré cuando la acabé porque no podía estar sin verla. Pero es todo sexo y desnudos".

Por último, defiende la existencia de este tipo de escenas en la ficción:

"La gente folla por placer, es parte de la vida. Hay muchas series centradas en el hecho real de la reproducción".

Incluso, llegó a calificar todas estas críticas de "antifeministas", a Elle.

ANTECEDENTES

Hace unos meses, en una entrevista para la revista Glamour, soltó: "Me gustaría primeros planos de todos los penes de los chicos, por favor" .

Cuando el entrevistador le preguntó sobre los desnudos, parte fundamental de la serie, la actriz no pudo evitar recordar a su ex compañero de escenas Jason Momoa, quien interpretaba a Khal Drogo durante la primera temporada de Game of Thrones y con quien compartió algunas escenas de cama.

"Lo vi. Vi su miembro, pero estaba cubierto por un suave calcetín rosado. Mostrarlo podría haber causado que algunas personas se sintieran mal. Es demasiado fabuloso".

