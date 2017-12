Karlos Arguiñano: "Eso de 'Masterchef' no es cocina"

Apesta a envidia cochina. En cualquier caso, denota poca altura en el caso de Karlos Arguiñano.

Masterchef es sin duda uno de los mayores éxitos de la televisión de los últimos tiempos.

En tan solo cuatro años y medio, el talent culinario de TVE lleva emitidas once ediciones -entre adultos (5), Junior (4) y Celebrity (2)- sin acusar un gran desgaste y demostrando aun gozar de una gran salud.

Sin embargo, el programa presentado por Eva González en La 1 no cuenta con el beneplácito de una de las figuras más representativas de la cocina en televisión: Karlos Arguiñano.

El chef de Antena 3 ha cargado contra Masterchef en una entrevista para la revista Rumore en la que asegura no seguir el concurso.

"No lo veo porque no es un programa de cocina, es un reality. Y no puedo con los realities", comienza diciendo el vasco.

"Les gusta la lagrimita: que llore la madre, que lloren los niños, todo el mundo llorando".

De sus chistes a la "moda" del veganismo

Además, Arguiñano ha valorado sus míticos chistes desvelando que muchos de ellos están hoy en día guionizados:

"Son algunos buenos y otros regulares... La verdad es que ahora casi que me los preparan. Lo importante es que tengo el humor de base, en todas las cuadrillas hay un gracioso y en la mía era yo".

El vasco ha opinado además su postura ante el veganismo, una opción alimenticia que cada vez tiene más fuerza en España