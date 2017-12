Carmen Lomana: "Me excita muchísimo sexualmente que me digan ordinarieces en la cama"

Cada uno se pone cachondo a su manera y la de la exquisita Carmen Lomana es que le digan guarradas.

Lorena Berdún debutó este 7 de diciembre de 2017 con su nuevo programa en Telemadrid Sexo y etcétera, que tuvo como primera invitada a la millonaria y 'finísima' Lomana.

La socialité, que tiene ya 69 años pero parece seguir con ganas juveniles, fue entrevistada por la presentadora en un palacete del siglo XIX, lugar donde hablo sin reparos de lo que le gusta hacer, y lo que no, con los hombres en la cama.

Berdún empezó preguntando a su entrevistada si había fingido alguna vez un orgasmo:

"No hay un sólo hombre al que no le hayamos engañado fingiendo en la cama alguna vez".

Lomana se dispuso a dar a continuación algunos consejos a otras mujeres como ellas.

Según la socialité, lo primordial es tener confianza con tu pareja para hablar de todo lo que te gusta o te molesta.

"A muchos hombres no les gusta jugar cuando preparas un determinado escenario sexual o sensual, por ejemplo con una lencería espectacular, ligueros... Pero si es alguien sensible y divertido y te sigue el rollo, te lo pasas bárbaro".

Acto seguido, la celeb confesó a Berdún sus gustos y manías en el sexo.

"No me gusta hacer el amor en la oscuridad, ni tampoco en silencio. Me gusta hablar y que me hablen. Excita mucho que te digan hasta ordinarieces. Si estás muy motivada y muy excitada, te sale así".