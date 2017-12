¡Alarma!: el precio del jamón bueno va a dispararse y estos son los dos motivos

Los dos motivos por los que el jamón de bellota va a costar el doble:

1. La oferta no puede crecer más

Desde hace cuatro años está vigente la llamada Ley Cañete. Esta normativa obliga a ponerle un precinto al cerdo cuando es sacrificado que indica si es de bellota o no, dependiendo de cómo ha sido criado y alimentado. "A partir de este momento no hay trampa posible. Antes se vendían como bellota jamones que no lo eran, trampeaban juntando bellota y cebo, y esto permitía vender mayor cantidad de jamones. Pero ahora, gracias a la regulación, esto no ocurre y la oferta ha mermado. Hay un máximo de 850.000 cerdos al año y es imposible hacer más de 1.600.000 jamones", argumenta Enrique Tomás, rebajando la cifra, pues en realidad daría para 1,7 millones.

2. Mientras, la demanda (tanto interna como externa) continúa creciendo

"Con la cantidad de jamones que se pueden hacer al año, si tenemos en cuenta la demanda interna y externa (que es mucha), el precio se disparará irremediablemente estas navidades", afirma Tomás. Mientras la oferta del jamón ha sufrido un recorte importante, la demanda nacional e internacional no ha hecho más que crecer. La crisis empieza a remitir y esto ha ayudado a que los españoles vuelvan a consumir más jamón. Pero no son los únicos. Los turistas que cada año llegan a España (75,6 millones en 2016, un 10,3 % más que en 2015), sobre todo franceses, ingleses y alemanes, descubren este producto y una vez vuelven a sus países de origen siguen demandándolo.

En 2010, España estaba inmersa en una crisis económica que provocó, entre otras cosas, que descendiera el número de sacrificios y la producción de jamón. Esta tendencia, que continuó hasta 2015, pasa factura ahora a los consumidores, que se encuentran con una oferta del producto limitada y unos precios inflados.