Amenazan de muerte a una chef que engañó a clientes veganos y les sirvió comida 'animal'

Una chef, harta por los recurrentes pedidos de un grupo de clientes veganos, decidió burlarse de ellos en Facebook, donde aseguró que les había puesto una trampa en su comida, sin imaginar las consecuencias: disculpas públicas, amenazas de muerte y la renuncia a su trabajo.

Laura Goodman, cocinera del restaurante de comida italiana Carlini, ubicado en Shropshire (Inglaterra), ventiló en Facebook su molestia con los comensales.

Posteriormente, y ante la consulta de sus contactos preocupados, agregó:

"De hecho, debería decir 'ellos', y no 'ella'. La conversación telefónica comenzó pidiendo que los llamara en Navidad para discutir los requisitos del menú para sus invitados en un horario específico, y terminó conmigo preguntándome por qué estoy explicando este simple post a una zorra".

La publicación no tardó en viralizarse, especialmente entre los activistas de esta dieta libre de productos de origen animal, que expresaron su indignación por la actitud de la mujer.

La ola de repudio fue tal que Goodman emitió disculpas públicas, pero la situación ya había escalado. No solo llegaron quejas a las autoridades locales y la página de Facebook se inundó de críticas negativas: la mujer también reportó a la policía que había sido amenazada de muerte.

Su novio, Michael Gale, intentó explicar las circunstancias de la publicación, señalando que había tenido un mal día y que había bebido de más. "Fue una frase estúpida en un grupo cerrado. Está arrepentida", indicó.

Gale, quien también es uno de los dueños del restaurante, esbozó una explicación para la conducta de su empleada:

"Ella pasó mucho tiempo diseñando un menú especial vegano para un evento, pero luego eligieron algo que ya estaba en el menú, e incluso una pizza con queso, que no es vegana. A eso se refería, y no es excusa para sus comentarios. Queremos asegurar que no se usó carne para los platos y fueron realizados con altos estándares de calidad".