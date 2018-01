Los 'michelines' de Laura Escanes al desnudo incendian Instagram para cabreo de Risto

Es lo malo de querer están siempre en el candelero y subir a granel fotos a Instagram. A veces, sin que te des cuenta, se te escapa alguna en la que no sales como te gustaría o dejas ver más de lo conveniente.

Laura Escanes, la mujer de Risto Mejide ha comenzado el año 2018 con polémica en las redes sociales.

Una seguidora la ha acusado de tener 'lorzas' a causa de tanto polvorón navideño en una fotografía en la que la bloguera aparece tumbada en la cama y desnuda.

Sus seguidores la han defendido con uñas y dientes y ella también ha dado la cara:

"De verdad cielo, fíjate en otras cosas y no te obsesiones con el cuerpo de las mujeres u hombres que ves por la calle o en fotos. Cada cuerpo es un mundo. Lorzas dice. Yo digo mala educación. Y como dice @ristomejide lo mío se podría cambiar en un gimnasio (si quisiera y me viera mal de salud), lo tuyo me temo que no (aunque espero que sí, por el bien de todos)".