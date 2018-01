Amenazan de muerte a esta chef por descojonarse en las caras de unos clientes veganos

Laura Goodman, cocinera del restaurante de comida italiana Carlini, en Shropshire (Reino Unido), fue amenazada de muerte por internautas tras publicar en Facebook que había engañado a unos comensales veganos, según informa The Guardian.

Goodman, de 47 años, decidió "poner una trampa" en la comida de unos clientes veganos, cansada de sus reiterados pedidos, según recoge RT.

"Una vegana moralista y devota (para la que pasé todo el día cocinando) se ha ido a la cama creyendo todavía que es vegana", publicó la cocinera en su cuenta de Facebook.

