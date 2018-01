Gwyneth Paltrow promociona un café carísimo que se consume por el culo

Los efectos beneficiosos de esta incómoda técnica de limpieza del colon son, según Goop, "aliviar la depresión, confusión, tensión nerviosa, síntomas de alergia y alivio del dolor severo". Con un descaro rayano en lo denunciable, admite que "Implant-O-Rama no se basa en necesariamente en evidencias científicas de ninguna fuente", incluyendo la discutible salvaguarda legal de que este método "no es un sustituto del consejo médico profesional, diagnóstico o tratamiento, y nunca se debe dejar de confiar en un consejo médico específico". El enema del café se conoce, como poco, desde 1800. Pero entonces ni existía la ingente bibliografía científica de la que hoy disponemos y aunque hubiese actores (de teatro) que terminaban sus días devenidos en feriantes de milagros, no alcanzaban ni por asomo el impacto actual.

El experto dietista y nutricionista Julio Basulto, conferenciante y autor de cuatro libros sobre nutrición es tajante: "No existe ni una sola prueba seria en la literatura científica que nos haga pensar que los enemas de café puedan tener alguna clase de beneficio", según recoge Andrés Guerra en La Vanguardia.

¿Hay algo de cierto en la promesa de la señora Paltrow? Hemos consultado con un muy reputado experto español, tanto en salud como en señalar los engaños constantes con que nos bombardea la sociedad de consumo. Se trata de Julio Basulto, dietrista-nutricionista colegiado, colaborador de la cadena SER, con más de cien conferencias a sus espaldas y autor de los volúmenes Comer y correr Se me hace bola y coautor de Más vegetales, menos animales y Mamá come sano. Basulto es tajante: "Desde luego, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no ha aprobado ninguna clase de declaración de salud para nada que se parezca remotamente a la propuesta".

Basulto advierte: "se trata de una práctica absolutamente desaconsejable, sobre todo en pacientes con cáncer (hay quien atribuye al enema de café la no probada capacidad de luchar contra el cáncer), dado que es altamente probable que empeore seriamente el pronóstico del paciente"

Basulto, miembro de junta directiva de la Sociedad para el Estudio Interdisciplinar de la Alimentación y los Hábitos Sociales (SEIAHS) y socio de Alternativa Racional a la Pseudociencia, entre otras organizaciones, nos advierte de que esta técnica tan llamativa puede resultar perniciosa: "Basta una rápida ojeada a las bases de datos de investigaciones científicas para comprobar que su utilización se ha relacionado con desequilibrios en los electrolitos (Bull N Y Acad Med. 1982 Apr;58(3):323-4), con perforaciones rectales (Endoscopy. 2012;44 Suppl 2 UCTN:E32-3), con septicemias (West J Med. 1984 Mar;140(3):460) e incluso con fallecimientos (JAMA. 1980 Oct 3;244(14):1608-9). En suma, se trata de una práctica absolutamente desaconsejable, sobre todo en pacientes con cáncer (hay quien atribuye al enema de café la no probada capacidad de luchar contra el cáncer), dado que es altamente probable que empeore seriamente el pronóstico del paciente". En efecto, tal como nos indica Julio Basulto, el enema de café puede resultar muy perjudicial para la persona ya enferma. En el mismo sentido, así se pronuncia el National Cancer Institute, The Journal of Family Practice y la Clínica Mayo por citar otras tres fuentes reconocidas.

Paltrow vende huevos de jade a 66 dólares que la compradora insertará en su vagina en atención a cultivar "la energía sexual", spray de palo santo para "desterrar espíritus malignos" a 25 $ e incluso un repelente para "vampiros mentales" a 28

El libro Is Gwyneth Paltrow wrong about everything? How the famous sell us elixirs of health beatuy and hapiness (Está Gwyneth Paltrow equivocada en todo? Cómo los famosos nos venden elixires de salud, belleza y felicidad) de Timothy Caufield analiza este fenómeno de famosos charlatanes. Muchas veces el famoso de turno simplemente recoge una tradición más o menos antigua, frecuentemente caída en desuso o practicada en regiones aisladas y por grupos pequeños, y la potencia merced al altavoz que supone su apellido. Y no son pocas las celebridades que gozan de cierta autoridad entre el público poco informado y proclive a creer en atajos o soluciones mágicas. Solo así Paltrow puede llenar su website de supercherías y colocar (en sentido figurado) huevos de jade a 66 dólares que la compradora insertará en su vagina en atención a cultivar "la energía sexual", el spray de palo santo para "desterrar espíritus malignos" a 25 $ e incluso un repelente para "vampiros mentales" a 28.

