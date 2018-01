¿Sabes qué comieron los invitados al 42 cumpleaños de Mamen Mendizábal?

Mamen Mendizábal ha cumplido este lunes 42 años. La presentadora de Más Vale Tarde ha revelado en Instagram que era su cumpleaños y ha compartido un estimulante mensaje: "Si mi cumple arranca así no puede acabar mal", según recoge ElHuffPost.

Esas palabras estaban acompañadas de una foto en la que se veía el desayuno con el que ha empezado su día: café, zumo, tortitas, plátano y fresas, queso, pechuga de pavo, sirope de agave...La cotidiana imagen, y el anuncio de su cumpleaños, ha generado más de dos centenares de comentarios entre sus seguidores:

Felicidades @mamenmendi que sigas igual de guapa!!!! Disfruta de tu día y de ese gran desayuno.0huyeak

@mamenmendi los del 15 de Enero somos únicos, felicidadesigor.wrc

Felicidades Mamen, sigues igual de joven que hace 10 y no me extraña cuidándote asi de bien. Que pases buen día.pacodro

Pedazo desayuno Mamen.juanantonio7172

Y taaaaanto!!! Qué aproveche y a disfrutar!lauralvalero

No hay nada mejor que la fruta cortadita.. i mean it! FELICIDADES, jefa! Que cumplas muchos más 😘elsallorente

Alaaaa pedazo de desayuno! felicidades jefa!!😘deboracaballer

No sé si todo eso es de dieta, pera vaya energía para hoy, aunque tú estás estupenda. Habrá que seguir ese planing!!esquifeando11

A la mierda el Blue Monday !!!albertoherrera

No cuentes los años cuenta los recuerdo.feliz cumpleaños xemaandres

