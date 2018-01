Marina deja en ridículo a sus 'haters'

La aparición de Marina sobre el escenario vino acompañada de numerosos comentarios negativos sobre su aspecto físico y el baile de la canción que interpretó con algunos de sus compañeros.

Pero la cantante no se ha quedado callada y ha respondido de forma rotunda en redes. "La gente que me está llamando gorda y recordándome que he engordado... ¿Sabéis lo que es un espejo? porque yo tengo y me veo, sé que he engordado... el problema es que creáis que eso es un problema", según recoge Ecoteuve.

Marina también se defendió de las críticas por su forma de bailar. "Sí, no sé bailar y soy un cuadro cuando lo hago. Y sí, soy feliz y me lo paso bien siendo un cuadro". Por otra parte recordó que hay grandes artistas que tampoco son grandes bailarinas y mencionó a Adele para que le enseñase las "coreografías de sus conciertos".

Fuente: Ecoteuve/Leer más

