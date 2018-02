Le cae la del pulpo a Gwyneth Paltrow por incitar a la gente en su web a quedarse 'esqueléticos'

La página web de Gwyneth Paltrow recibió duras críticas tras publicar un articulo que habla sobre cómo llegar al "peso más bajo soportable".

El sitio de la reconocida actriz, Goop, que se dedica a consejos sobre estilo de vida realizó una entrevista a la especialista Traci Mann, titulada "Por qué las dietas no funcionan: el papel de la fuerza de voluntad y de lograr el peso más bajo soportable".

Leanest livable weight????? WTF is wrong with you people?!

How about encouraging women and girls to be a healthy weight?