¿Es cierto que comer dulces provoca caries o el temor al azúcar es exagerado e infundado?

Te meten miedo desde niño y últimamente, nombrar elm 'azícar' se ha convertido para muchos como el paradigma del mal. Pero no está tan claro.

Se ha hablado mucho sobre el efecto del azúcar en los dientes. ¿Cuántas veces le han dicho que si come dulces dañará sus dientes y desarrollará caries?

Sorprendentemente, el azúcar no es la principal causa de las caries. Lo que provoca caries es el ácido, no el azúcar. Pero existe una relación entre el azúcar y el ácido.

El consumo de dietas con azúcar es un factor directo para la caries, a pesar de que no determinante, porque depende de factores como los productos pegajosos (golosinas), la hora del día en la que son consumidos (productos de pastelería entre comidas) y la frecuencia.

También tendremos que estar atentos a los alimentos que llevan azúcar de forma no evidente como el pan, los zumos, los yogures con sabores, entre otros. Cuanto más azúcar consumimos, más ácido se forma en la boca y crea las condiciones óptimas para que se origine la caries.

El azúcar hace que las bacterias en su boca produzcan el ácido que finalmente daña sus dientes.

Es decir que cuanto más azúcar consuma, más ácido creará en su boca. Pero este proceso se produce debido a la placa.

La placa es una película de bacterias que recubre sus dientes y encías. Se desarrolla constantemente y la elimina cuando se cepilla los dientes. Cada vez que la placa entra en contacto con el azúcar, se produce ácido que ataca a los dientes durante 20 minutos. Este ácido puede crear un pequeño agujero en el esmalte.

Cuando se cepilla y usa hilo dental, los dientes y no puede alcanzar el hueco o si no se cepilla los dientes regularmente, las bacterias se acumulan y continúan produciendo ácido. Los huecos se agrandan y se desarrollan caries. Las caries no tratadas se siguen desarrollando hasta llegar al nervio y es cuando siente dolor y se generan situaciones más graves.

¿Qué debe hacer para ayudar a evitar que el azúcar dañe sus dientes? ¿Debe dejar de comer dulces para siempre?

No, para nada. Su primera defensa es prestar atención a la cantidad de tiempo que sus dientes están expuestos al azúcar. Pasarse 10 minutos comiendo un trozo de torta es mucho mejor para sus dientes que sorber una bebida azucarada durante tres horas.

También debe prestar atención a los alimentos y las bebidas que contienen azúcares agregados. Las pautas alimentarias del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) alientan a limitar este tipo de alimentos; los refrescos son una de las mayores fuentes de azúcar agregado en la dieta de los estadounidenses.

Los estadounidenses toman más refrescos que cualquier otra bebida, ¡incluso agua, café, leche y cerveza! Esto se traduce en grandes cantidad de azúcar que entran en contacto con sus dientes.

Si le gustan los dulces, naturalmente sus dientes estarán expuestos al ácido con más frecuencia. Intente limitar los dulces poco saludables lo más posible. Elija alimentos saludables sin azúcar agregada y limite el consumo de bebidas azucaradas entre las comidas, tome agua en lugar de ello.

Las mejores elecciones de alimentos para su salud general también son buenas para su salud dental. Estos alimentos incluyen vegetales y frutas crujientes, por ejemplo brócoli, zanahoria, pepino, manzana y pera. Estos alimentos tienen un alto contenido de agua y un bajo contenido de azúcar.

También estimulan el flujo de saliva, lo que ayuda a eliminar los restos de comida y amortiguar los efectos del ácido. Otros alimentos con bajo contenido de azúcar que son buenos para sus dientes son las carnes, los quesos y los frutos secos.

Los alimentos que debes evitar son todas las golosinas, galletas dulces, tortas, muffins, patatas fritas, caramelos masticables y otros alimentos que contiene azúcar. Las bebidas que debes evitar son todos los refrescos, jugos de fruta y bebidas azucaradas. Estos tienen un alto contenido de azúcar, que alimenta a las bacterias que provocan caries.

Asegúrese de mantener una higiene dental adecuada para que la placa bacteriana esté bajo control. Esto le ayudará a reducir la cantidad de ácido que se produce cuando come y reducirá los efectos del azúcar en los dientes. Cepíllese los dientes dos veces al día, use hilo dental una vez al día y hágase limpiezas dentales regularmente para eliminar el exceso de placa.

No podemos evitar todas las caries, pero podemos reducir las posibilidades de tener caries mediante el cuidado oral apropiado y pequeños cambios en la dieta. Recuerde reducir su consumo de azúcar, reducir la cantidad de tiempo que los dientes están expuestos al azúcar y realizarse limpiezas regulares.

Su sonrisa se lo agradecerá y podrá satisfacer sus ansias de comer dulces sin dañar demasiado el esmalte de sus dientes.