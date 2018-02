Así es la chiclefobia de Oprah Winfrey

Acerofobia: miedo a las cosas ácidas

Hay quien siente miedo simplemente viendo un alimento ácido, como el limón. Algo que puede impedir disfrutar de un almuerzo o de una cena, dado que es muy habitual encontrar cítricos para aliñar una comida en un restaurante o para acompañar cualquier trago en un bar.

Carnofobia: miedo a la carne

Curiosamente este miedo irracional es solo a la carne, no a todos los productos cárnicos. Es decir, una persona carnofóbica puede beber leche o comer queso sin problemas.

Lacanofobia: miedo a las verduras

A diferencia de la fobia anterior, hay personas que tienen miedo a las verduras. Un caso es el de Vicky Larrieux, quien lo explicó en una entrevista con The Telegraph hace nueve año. Cuando era pequeña sufría cierta incomodidad frente a los vegetales.

Ovofobia: miedo a los huevos

"Tengo miedo a los huevos. Esa cosa redonda y blanca sin agujeros... ¿has visto algo más repugnante que la yema del huevo rompiéndose y derramando su líquido amarillo?", así describía el director de Pájaros, Alfred Hitchcock, su temor a los huevos.

Turofobia: miedo al queso



Pizza, platos gratinados, cheesecake... para muchos el queso es un ingrediente indispensable. Sin embargo, hay personas que sufren hasta con el olor que desprende en el ambiente. Soorya Rangan, víctima de esta fobia, aseguró en una entrevista que todo comenzó al ver a un hombre comiendo una pizza con un queso que tenía un aspecto muy desagradable. "Cuando digo la palabra ‘queso' no puedo pensar en otra cosa que no sea en ese tipo y su pizza repugnante", declaró a Saratoga Falcon.

Cibofobia: miedo a la comida

Si cada una de las fobias vistas hasta ahora nos parecía excesiva, espera a conocer la cibofobia: el temor a todo tipo de comida. ¿Puede alguien estar bien alimentado con este trastorno? Probablemente no. De hecho, según Very Well Mind, tiene rasgos similares a los de la anorexia.

Chiclefobia: miedo a los chicles

Mascar chicle es considerado en algunos países como una falta de respeto, incluso ha sido "perseguido" en otros como Singapur, donde se aprobó una ley que lo prohibía en 1992. Pero también hay quien lo teme, como la actriz Oprah Winfrey.

Fagofobia: miedo a tragar

Hay gente que sufre fagobia, es decir, miedo a tragar -sea lo que sea que se ha llevado a la boca-; y por consiguiente,a atragantarse.

Koutaliafobia: miedo a las cucharas

Los miedos no entienden de límites, también las herramientas con las que uno come pueden producir fobia. En una entrevista en la emisora de radio Capital FM, Liam Payne, antiguo cantante de One Direction, reconoció su koutaliafobia. Payne explicó que no tenía miedo a sostenerlas, pero sí a usar cualquiera para comer: "solo puedo hacerlo con mi propia cuchara", afirmó. Pero, ¿por qué?.

Mageirocofobia: miedo a cocinar

No, no es una fobia inventada para que uno pueda librarse de los fogones. El miedo irracional a cocinar existe. Hay quien teme, por ejemplo, sufrir quemaduras al hacerlo -algunos alimentos, como el bacon o el huevo, a veces salpican o "saltan" cuando están en aceite-.

Fuente: La Vanguardia/Leer más

