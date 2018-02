Los alimentos congelados son mucho más sanos de lo que le gente cree

Palo a otra leyenda urbana y a al mito del 'fresquismo' tan extendido en España.

Aunque basar nuestra dieta en el consumo de alimentos congelados puede resultar contraproducente, lo cierto es que, al contrario de la creencia generalizada, muchos de los productos que salen del congelador de nuestro supermercado son mucho más nutritivos que los alimentos frescos.

¿Están injustamente denostados los congelados?

I.Zamora nos resuelve en ABC todas las dudas al respecto y para ello hemos recurre a la nutricionista Laura Zurita Rosa, de la Asociación de Dietistas y Nutricionistas de Madrid (Addinma) quien explica que muchos productos congelados nos aportan, contrariamente a lo que pensamos, muchos más beneficios que otros alimentos frescos de similares características.

Hay que distinguir entre dos importantes grupos de alimentos congelados:

Frutas, verduras, pescados, carnes...

En lo que a los alimentos naturales congelados se refiere, son numerosos los beneficios que este grupo puede aportarnos frente los productos frescos:

«las verduras congeladas tienen la ventaja de que ya están limpias, enteras o troceadas y listas para su cocción en agua hirviendo. Además, como transcurre tan poco tiempo entre la recolección y la congelación, estos productos conservan muy bien las cualidades nutritivas de las verduras frescas, siendo incluso superior su contenido en vitaminas y minerales. Por ejemplo, la cantidad de vitamina C que aportan las espinacas frescas consumidas a los tres días de su recolección es menor que la que proporcionan las espinacas congeladas».

«Los precocinados deben evitarse»

Los alimentos del segundo grupo, los precocinados, «deben evitarse o ser consumidos solo esporádicamente, pues no presentan un adecuado perfil nutricional debido a su exceso de grasas, aditivos y sal».

Del mismo modo, la experta nos recuerda que «no se deben volver a congelar los alimentos previamente descongelados y, por ende, no consumirlos». «Lo que sí debemos consumir son frutas, verduras, hortalizas, pescado, carne...».

Preferiblemente ultracongelados

Es importante que distingamos entre aquellos alimentos que han sido congelados y los que han sufrido un proceso de ultracongelación, lo que viene a decir que «los productos se someten, de forma muy rápida, a temperaturas muy bajas».

El consumidor debe conocer que no siempre la carne congelada es 100% carne en sus ingredientes:

Entonces... ¿por qué son más baratos?

El menor coste de los productos congelados respecto a los frescos tiene una explicación sencilla: los alimentos previstos para congelarse se recolectan en épocas de mayor oferta o abundancia, con lo que su precio de compra es más competitivo.

Cómo congelar los alimentos

Es necesario saber que los productos congelados tienen también fecha de caducidad.

«En la mayoría de los casos se relaciona el alimento congelado con uno de duración eterna y no es así, pues las vitaminas se pierden y las grasas se vuelven rancias».

«Debido a que su deterioro depende de forma directa de la composición de cada alimento, no se pueden establecer unas normas comunes. Lo más aconsejable es apuntar la fecha en que se congelan los alimentos y no sobrepasar aproximadamente seis meses, con un plazo máximo de un año. Debe tenerse en cuenta también el tipo de congelador. No es lo mismo congelar con las últimas tecnologías, que hacerlo con un aparato con una larga trayectoria».