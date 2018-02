María Patiño, no contenta con su físico, se gasta 6.000 euros en un lifting

La periodista le ha cogido el gustillo a los arreglitos y ha decidido pasar de nuevo por quirófano para retocarse después de realzar su busto el pasado mes de abril. En esta ocasión se ha decantado por un lifting cervical para atenuar y suavizar las arrugas del cuello y el descolgamiento natural de la zona que se produce con el paso de los años.

Según la revista Semana, María Patiño (46) ha elegido la clínica madrileña Santa Elena, uno de los centros más reputados en este tipo de técnicas, para someterse a la intervención. El lifting cervical es una operación que requiere anestesia general, por lo que es muy probable que la periodista pasara una noche en el hospital en observación y que haya sufrido los efectos secundarios de la operación a modo de hematomas e hinchazón. El precio de la cirugía varía según la clínica, pero se encuentra entre los 4.000 y los 6.500 euros.

No es la primera vez que Patiño pasa por el quirófano para corregir las partes de su anatomía con las que no se siente del todo satisfecha. La primera vez que lo hizo se retocó la nariz con una rinoplastia en la clínica madrileña de Diego de Léon. Después fue un realzamiento de pecho, una intervención de la que habló abiertamente: "No era por un complejo o una obsesión, conocí a un cirujano que me ha convencido y me he intervenido. Ahora están un poco inflamadas pero mi pecho va a ser prácticamente el mismo, pero más bonito", decía hace casi un año.

Fuente: Informalia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: La emotiva felicitación de María Patiño a Kiko Hernández por su 41 cumpleaños