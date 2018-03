Estos son los 10 errores más habituales que cometemos cuando nos ponemos a dieta

-Seguir el régimen de un amigo

La mejor opción en una dieta es consultar a un especialista y que sea él el que te indique la dieta a seguir. A veces, alguien nos comenta una «dieta milagro» y sin pensarlo más, nos decidimos a llevarla a cabo. Las dietas milagro que no sean equilibradas con el aporte de alimentos básicos, hidratos de carbono y proteínas, son desaconsejables para la salud, según recoge ABC.

-Pesarse todos los días

Es un error hacer una dieta y pensar en la báscula. No podemos pesarnos todos los días porque no veremos una evolución. Lo mejor será pesarse cada quince días para ver una correcta evolución y animarnos con los resultados obtenidos.

-Saltarse una comida

Si pensamos que al saltarnos una comida vamos a adelgazar, estamos muy equivocados. No desayunar o irse a la cama sin cenar, tiene efectos adversos para nuestra salud. El metabolismo se ralentizará y no conseguiremos adelgazar.

-Vigilar las cantidades

Es cierto, estamos haciendo dieta, pero no podemos obsesionarnos con las cantidades. Estar constantemente pensando en cuánto debemos comer nos provocará un malestar en la ejecución de la dieta. No debemos sobrepasarnos, pero con comer una cantidad normal, nos bastará para no pensar en cantidades.

-Renunciar a los hidratos

Es el mayor error, no podemos dejar de comer hidratos de carbono. Son fundamentales para nuestro organismo y deben estar presentes siempre en cualquier dieta.

-No realizar ninguna actividad física

Para que funcione una dieta, debe estar acompañada de ejercicio físico. Debemos pensar que el ejercicio físico debe ser parte de nuestra vida diaria. Al combinar ambos factores lograremos resultados más rápidos.

-No darse ningún capricho

La ansiedad al no comer algún alimento que nos guste, es contraproducente. Es mejor comer algún día esporádico algún capricho, ya que la ansiedad constante haría que dejáramos la dieta.

-Comer solo alimentos light

Los alimentos light no siempre son buenos para la dieta. La mejor opción es el consumo de vegetales, hidratos de carbono, pan, cereales integrales, legumbres, proteínas vegetales y animales.

-Adelgazar con productos integrales

Los productos integrales o cereales integrales son positivos, ya que el aumento de fibra nos ayudará, pero deben estar combinados con el resto de alimentos saludables que complementarán todos los nutrientes necesarios para nuestro organismo.

-Pasarse con el aceite

No debemos excedernos en su consumo, pero no debemos abandonarlo. Consumir un par de cucharadas de aceite de oliva es beneficioso y aporta al organismo ácidos omega 3.

Intenta evitar cometer estos errores para conseguir llevar una dieta equilibrada sin que suponga un gran esfuerzo.

