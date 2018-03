Zimbabwe se queja a China por el tamaño de los condones que le vende

Zimbabwe es uno de los países con más personas infectadas con VIH. Se estima que cerca del 14% de su población adulta es portadora del virus del Sida



Por eso, desde hace tiempo el Estado de este país africano realiza campaña de concienciación del uso de condones para mantener relaciones sexuales. De hecho, y paradogicmanete, el pais se ha situado como uno de los mayores importadores de profilácticos del mundo, según recoge Exclusivadigital.



La gran mayoría de los condones que se utilizan es este país africano provienen de China y en una rueda de prensa David Parirenyatwa, ministro de Salud de Zimbabwe, contó un curioso problema que están teniendo para progresar en su campaña.



"Estamos promoviendo el uso del condón. Los jóvenes ahora tienen ciertas preferencias, pero nosotros no somos fabricante, importamos de China y algunos hombres protestan porque los condones son demasiado pequeños", dijo Parirenyatwa.



La petición ha llegado a oídos de los fabricantes y Zhao Chuan, CEO de la compañía Beijing Daxiang, declaró que ya están trabajando para dar una respuesta a ese problema



"Por lo que respecta a la demanda de clientes como Zimbabwe, Daxiang tiene la obligación de hacer solucionarla, así que empezamos a hacer encuestas entre los usuarios en la región, a fin de fabricar productos de distintos tamaños", afirmó el ejecutivo.



Zhao contó que este no es el único caso problemático. En otras partes del mundo tienen costumbres y gustos distintos. Por ejemplo, a los consumidores chinos no les preocupa el tamaño peri prefieren que los profilácticos sean finos. En cambio, a los estadounidenses les gusta que sean suaves.

VÍDEO DESTACADO: 'Stealthing', La nueva práctica sexual ilegal