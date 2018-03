Kiko Rivera confiesa que no quiere volver a estar gordo nunca más

Desde que se sometió a la operación de reducción de estómago, en julio del año pasado, El DJ ha perdido casi 27 kilos y su cambio de imagen es evidente. El hijo de Isabel Pantoja no puede estar más feliz con su nuevo aspecto, tal y como ha desvelado en la revista Semana.

Kiko Rivera (34) ha hablado de su nueva vida tras la reducción de estómago: "Es un cambio, primero por salud, porque la gordura que yo tenía era muy mala y me impedía hacer muchas cosas y luego estáticamente me siento mejor", según recoge Informalia.

Aunque ha asegurado que no tenía ningún complejo, Kiko reconoce que se ve mucho mejor: "Me veo más guapo, la ropa me sienta mejor, y eso me da más seguridad a la hora de hacer muchas cosas, hasta para subirme a un escenario. No quiero volver a estar gordo nunca, porque me ha cambiado la vida. Ahora soy más feliz".

VÍDEO DESTACADO: Los errores simples que casi todos cometemos en nuestra dieta