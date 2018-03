Bridget Malcolm, modelo de Victoria's Secret, pide perdón por llevar a las chicas por el mal camino

Esto si que es una 'conversión' en toda regla. Durante años, Bridget Malcolm participó en el desfile más esperado de todo el año: el de Victoria's Secret.

Era una de la modelo más buscadas para desfilar en ropa interior y atesoró varias portadas.

Sin embargo, ahora se disculpa por «promover una imagen corporal poco saludable».

La joven de 26 años se define ya como exmodelo y en un post de su exitoso blog ha desgranado la dismorfia corporal que sufrió durante años.

Una publicación compartida de Bridget Malcolm (@bridgetmalcolm) el Nov 11, 2015 at 5:49 PST

Malcolm comía mucho menos de lo que su cuerpo necesitaba y se sometía a largas sesiones de entrenamiento para mantener un físico que no veía en el espejo.

«Era aterrador. He hablado con modelos que como yo estaban delgadas pero se veían gordas», explica en el blog.

Según Malcolm jamás mintió sobre qué comía:

"Pero no eran las raciones adecuadas para mi cuerpo".

Una publicación compartida de Bridget Malcolm (@bridgetmalcolm) el Feb 21, 2018 at 8:57 PST

Una falta de alimentación a la que sumar largas sesiones de entrenamiento, de entre 2 y 3 horas diarias.

«Si alguien me ofrecia una pieza de fruta, me ponía nerviosa y temía engordar por comer algo que no había planeado ingerir ese día».