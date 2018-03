¿Sabes cuál es el mejor suplemento nutricional para detener el envejecimiento?

Limitar el consumo de calorías detiene el envejecimiento biológico. O lo que es lo mismo, nos ayuda a que vivamos más años. Y además, con mejor salud. Así lo han demostrado distintos estudios llevados a cabo no solo con modelos animales –entre otros, nematodos y roedores–, sino también con humanos. Sin embargo, no basta con ponerse a dieta de forma puntual: la restricción calórica debe mantenerse durante toda la vida. Y tampoco vale limitar ‘un poco’ la ingesta de calorías. De hecho, las restricciones evaluadas en los estudios con humanos se sitúan en torno al 30%. Lo cual no solo no resulta inviable para una gran parte de la población. Es más; esta ‘dieta crónica’ puede resultar muy peligrosa. Pero puede que haya una alternativa que, igual de eficaz, evite que pasemos hambre. Y es que investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder (EE.UU.) parecen haber encontrado un suplemento nutricional que, administrado a diario, mejora la presión sanguínea y la salud de las arterias e induce unos resultados muy similares a los que se alcanzan con la restricción calórica. ¿Su nombre? ‘Nicotinamida ribósido’ (NR).

Como explica Doug Seals, co-autor de esta investigación publicada en la revista «Nature Communications», «el nuestro es el primero en administrar este nuevo compuesto en humanos durante un periodo considerable de tiempo. Y lo que hemos observado es que, además de bien tolerado, parece activar algunas de las vías biológicas clave que se ponen en marcha con la restricción calórica», según recoge M.López en ABC.

Para llevar a cabo el estudio, los autores contaron con la participación de 24 mujeres y varones sanos y delgados con edades comprendidas entre los 55 y los 79 años y que, de acuerdo a un criterio totalmente aleatorio, recibieron durante seis semanas la administración diaria de placebo o de dos dosis de 500 mg de cloruro de NR. Y concluido este mes y medio, los participantes intercambiaron sus ‘tratamientos’ durante otras seis semanas adicionales.

