'Cámbiame': la milagrosa metamorfosis de Yurena, la diva del 'No cambié'

Yurena, la diva y creadora del No cambié finalmente ha cambiado. La artista ha visitado este 9 de abril de 2018 Cámbiame y se ha encomendado al criterio de Paloma González para su gran cambio.

Actualmente, la cantante, que fue concursante de Supervivientes 2016, trata de compaginar su carrera musical con el cuidado de su madre, Margarita Seisdedos, que padece alzheimer desde hace cuatro años, una situación muy difícil para Yurena, que se ha emocionado hablando de ella:

"Lo dejó todo para apoyarme, si hay una madre coraje, es la mía".

A pesar de que los directivos rechazaran a la artista para la edición de Cámbiame VIP, esta vez ha sido acogida con los brazos abiertos, y la estilista del programa le ha buscado un look inspirado en los años 60, que ha encantado a sus compañeros.

Por petición propia de Yurena, no se le ha hecho ninguna modificación en el pelo, y su nuevo aspecto no ha supuesto un gran cambio visible, aunque Paloma sí ha querido rebajar sus pestañas, dándole un look más sencillo y angelical.