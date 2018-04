La loca, ilegal y peligrosa dieta de Maradona que le puso todavía mucho más gordo

Fue un genio con el balón; un futbolista insuperable y mágico, pero desde hace mucho tiempo, Diego Armando Maradona se porta como un completo tarado.

Durante años, Maradona se ha sometido a numerosos tratamientos para adelgazar, entre los que se encuentran el método al que más ha recurrido: el cinturón gástrico.

Sin embargo, también se ha atrevido con otros más peligrosos como la banda lingua, con la que Maradona llegó a bajar 55 kg (de 140 a 85 kg) en tan solo 6 meses.

Este fue el último paso de El Pelusa en su constante lucha contra el sobrepeso, desde que dejara el fútbol de manera profesional el 25 de octubre de 1997.

Muy lejos de mantenerse, el futbolista sufrió un gran efecto rebote que le hizo coger mucho más peso.

El médico encargado en esta peligrosa actividad fue Mauricio Vergara, quien pasó de atender los problemas de obesidad de celebridades como el astro del fútbol a recibir en consulta en la cárcel de Yumbo tras haber sido sorprendido con dos kilos de cocaína en su equipaje.

El doctor no se cansa en defender su inocencia y asegura que fue detenido «por culpa de Maradona», ya que según su versión la maleta pertenecía al jugador argentino. Finalmente logró llegar a un acuerdo con el Estado:

Práctica ilegal

El pasado 9 de abril de 2018, durante el programa «En el punto de mira», entrevistaron a el Dr. Vergara, el cual fue médico personal del astro durante 4 años. A pesar de que este doctor es uno de los mayores defensores de esta técnica, en realidad se trata de una operación ilegal en la mayor parte de los países.

«El dispositivo se ha utilizado para ciertas poblaciones en América Latina y en Estados Unidos, no en todos los estados. El tema con el dispositivo en Europa es que no tiene CE, y como no tiene CE, no es aprobado por sanidad, no puede comercializarse dentro de la Comunidad Económica Europea».