¿Sabes qué comida de un menú no debes pedir jamás en un restaurante?

La mayor parte del tiempo suelen dar una respuesta sincera. Esto da la tranquilidad de que probablemente elijas algo que a) acaba de ser preparado recientemente en la cocina y b) el camarero se lo comería él mismo, lo cual significa que es de las opciones más seguras.

Según un nuevo hilo de Reddit, en el que un grupo de camareros ha desvelado una lista de cosas que nunca se deben comer en un restaurante, parece que hacemos lo correcto pidiendo ayuda a la gente que sabe cómo se prepara la comida y cuáles son los métodos de conservación de los alimentos.

Estas son las comidas que ellos creen que debes evitar cuando estés explorando las opciones ofrecidas en el menú.

Sopa:

Aunque pueda parecer una opción bastante segura -¿cómo uno se va a equivocar con la sopa, no?-, el hilo mencionado saca a la luz el lado oscuro de la conservación de alimentos: muchos camareros dicen que la sopa nunca se enfría y que se deja en un recipiente gigante durante toda la noche.

Ofertas especiales:

Si alguna vez has gritado de alegría al ver que tu plato favorito estaba incluido en la sección de ofertas especiales, puede que este chef te haga cambiar de opinión y que renuncies a beneficiarte del descuento.

Hielo:

Puede resultar refrescante en un caluroso día, pero según los camareros, el hielo debe ser evitado a toda costa.

"Pide tus bebidas sin hielo. Las máquinas raramente se limpian y con frecuencia acumulan moho".

"Actualmente trabajo en un restaurante, y al menos cinco personas con las que trabajo adoran comer hielo todo el tiempo. La mayoría se acercan continuamente al dispensador de bebidas y cogen pedazos de hielo con las manos al desnudo. Me he quejado ante los gerentes, y también ante las personas que lo hacen, pero no dejan de hacerlo. No quiero imaginar dónde más ocurre esto, pero por si acaso, tomaré mi bebida sin hielo", dijo otro camarero.