Así es el impactante cambio físico que ha tenido Laura Barcelona

La última noticia relacionada con el programa ha sido el cambio de imagen —y vida— que ha pegado Laura Barcelona Hernández, cuyo paso por el reality fue muy sonado.

La extronista se ha estrenado en la maternidad y ha contado cómo ha sido su experiencia con la maternidad con la máxima naturalidad a Radioset. Según ella, haberse convertido en madre le ha cambiado la vida para siempre, incluso en el aspecto físico.

“Me veía menos capacitada de lo que ahora me veo“, afirma Laura respecto al reto de ser madre. Eso sí, Laura lo tiene claro, y no quiere obsesionarse por recuperar la forma física en poco tiempo.

“Ahora me da igual haber engordado 21kg o no salir.”

Así era Laura a su paso por el programa:

Laura ha querido remarcar que “tras un parto no somos Pilar Rubio, no salimos divinas“. Sea como sea, la extronista ha dejado atrás sus atrevidos estilismos de color fucsia, y ya no está tan obsesionada por su físico como hace unos años.

Y así está en la actualidad:

