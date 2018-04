Mejora tu visión la meditación 'Trataka'

Si eres una de aquellas personas que sufren de miopía, hipermetropía o astigmatismo (u otra enfermedad visual) sabrás las dificultades visuales a las que te enfrentas cada día. Desde la simple dificultad para ver las cosas hasta dolores de cabeza, cansancio, falta de concentración y, en definitiva: una disminución de la calidad de vida. Normalmente frenamos estos síntomas mediante lentes de contacto, lentillas o en última instancia mediante cirugía. Sin embargo, cada vez son más las opciones a nuestro alcance. Algunos de ellos poco conocidos, pero realmente efectivos, como la meditación ‘Trataka' o ‘Tratak'. ¿Quieres saber más sobre esta técnica? Sigue leyendo.

La meditación es conocida como la técnica que nos ayuda a estar en el "ahora" o en el "momento presente". También como una forma de ampliar nuestra conciencia o alcanzar la iluminación. Como seguramente conocerás, la meditación es un buen remedio para casi cualquier problema físico. Desde problemas de estómago, estrés, concentración e incluso gracias a la meditación ‘Trataka', también problemas de salud ocular.



Cómo funciona la meditación ‘Trataka'



Meditación. Credit: Pixabay

Siéntate y enfócate en un objeto en particular durante un periodo de tiempo específico. Concentrándote en un punto fijo ayudarás a tus ojos a enfocar mejor y ver todo mucho más claro día tras día.

Esta técnica es uno de los remedios naturales más sencillos que podemos aplicar desde casa para proteger nuestra visión. Podemos hacerlo de dos formas distintas: la primera forma consiste en mirar la luz de una vela y la segunda forma consiste en mirar un pequeño objeto.



¿Podemos usar la meditación ‘Trataka' como nuestra única protección ocular?



Mujer con problemas de visión. Credit: Pixabay

La meditación ‘Trataka' se considera un método complementario a las muchas medidas de mejorar nuestra visión. Esta técnica no es sustituta de ningún tratamiento que haya sido recetado por tu oftalmólogo.

Por ejemplo, se recomienda combinar esta meditación con los siguientes cuidados diarios: ingesta de vitamina A y C (como zanahorias, frutos secos e higos), beber dos litros de agua al día, mantener los ojos hidratados, descansar 20 minutos tras 20 minutos mirando a una pantalla y llevar gafas de sol.

En cuanto a éstas últimas, es recomendable llevarlas tanto en invierno como en verano para protegerse de los rayos de sol más dañinos (capaces de provocar incluso cataratas). Esto ya no debe suponer un problema para las personas que requieren de lentes de aumento, pues con la aparición de las lentillas podemos llevar gafas de sol sin necesidad de graduar las gafas de sol. Las lentillas están disponibles por muchos medios, ya sea en tiendas físicas o en tiendas virtuales, de hecho, comprar lentillas por Internet de calidad puede resultar en un ahorro significativo. Por tanto, ya no hay excusa para no llevar unas buenas gafas de sol.



Preparación para la meditación ‘Trataka'



Preparación para meditación ‘Trataka'. Credit: Pixabay

Siéntate en una alfombra o una estera de yoga con las piernas cruzadas. Relaja tu cuello, tu cuerpo y tu espalda de manera que estén derechos. Prepara una vela delante de ti al nivel de tus ojos. Si lo prefieres, puedes utilizar un objeto pequeño y mantenerlo a unos dos metros de distancia.

Mira el objeto o la vela sin pestañear hasta que éstos se vuelvan borrosos y se disuelvan. Tras terminar, cierra los ojos y vuelve a comenzar. ¿Estás preparado para mejorar tu visión?