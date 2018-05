Nuevas hipótesis sobre el estado de salud real de Kiko Rivera

Desde que a principios de 2017 fuese ingresado de urgencia para extraerle líquido de una de sus rodilla, el estado de salud de Kiko Rivera ha estado vigilado muy de cerca por sus seguidores, pero sobre todo por los medios de comunicación. La semana pasada, el hijo de Isabel Pantoja hizo saltar todas las alarmas de nuevo tras la cancelación de su gira de verano. Ante las especulaciones, el artista zanjó los rumores aclarando que sufre una depresión surgida a raíz de una banda gástrica que le ha hecho perder 35 kilos de peso. Y lo ha hecho de la forma más directa posible, a través de un comunicado emitido en su perfil de Instagram, según recoge ABC.

Desde ese momento mucho se ha hablado sobre su enfermedad que sufre el Dj y las posibles causas que le han hecho caer en ese agujero negro. Los alcaldes de numerosas localidades esperaban, la llegada de la baja médica de Kiko Rivera para cancelar formalmente sus contratos con el Dj. Sin embargo, ante la falta de pruebas médicas que lo verifiquen, de momento los contratos se mantienen en todos sus términos y que los conciertos se celebrarán los días programados, de lo contrario se le demandará por incumplimiento de contrato, al no existir una causa justificada.

Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 3 May, 2018 a las 10:27 PDT

El pasado viernes, Kiko Hernández mostraba en «Sálvame» el comunicado oficial del Ayuntamiento en el que se afirmaba que no constaba «la presentación de documento alguno sobre la posible baja médica del artista contratado, ni de ningún otro documento que haya supuesto la suspensión del citado expediente de contratación». «No sé qué le pasará a Kiko», ha dicho esta tarde Belén Esteban, pero explicaba: «sea cual sea el problema, mala alimentación, malos hábitos en su día… claro que te puede llevar a una depresión, yo entiendo que no es una vergüenza decirlo, si él lo quiere hacer privado lo entiendo, pero que tener problemas de alimentación o malos hábitos en su vida, de todo se puede salir y no es una vergüenza».

VÍDEO DESTACADO: Kiko Rivera “Te fuiste