Lucía Mi Pediatra “le pega un palo” a la revista Semana por un titular sobre Pilar Rubio

La revista del corazón recogió inicialmente el momento con el titular "Pilar Rubio: desvela su truco para estar más delgada tras el embarazo", y eso motivó un mensaje de protesta de Lucía Mi Pediatra: "Dormir poco no sirve como truco para adelgazar. Todo lo contrario, aumenta el riesgo de obesidad e hipertensión entre otras patologías", según huffingtonpost.

Estimada @RevistaSemana , cuidado con los titulares: dormir poco no sirve como truco para adelgazar. Todo lo contrario, aumenta el riesgo de obesidad e hipertensión entre otras patologías. https://t.co/hwyU5WbjQ4

Este mensaje generó un aplauso unánime y más protestas por los consejos poco saludables que las celebridades transmiten en ocasiones a la población:

Típico discurso, no digo que ella lo sea, de anorexias: cuanto más tiempo despierta más gasto de energía no? Pues no es tan simple y muy peligroso. Pero claro estás estupenda... confundir la estética con la Salud. Es posible que con 4 kilos más y durmiendo bien tuviese mejor