Así funciona la autoexploración de la piel en la lucha contra el melanoma

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) ha avalado una nueva aplicación móvil, 'eDerma', que ayuda de forma gratuita a realizar un correcto seguimiento de las lesiones y lunares de su piel, con el objetivo de luchar contra el melanoma, que celebra este miércoles su Día Mundial.

'eDerma' es una herramienta con la que se puede hacer un historial fotográfico de los lunares y lesiones de la piel. "Permite hacer fotos específicas de una zona del cuerpo, clasificarlas y almacenarlas, para poder valorar, con el paso del tiempo, si hay cambios a tener en cuenta para comunicárselos a su médico", ha explicado uno de los creadores de esta aplicación, el doctor Eduardo Nagore, miembro de la AEDV y uno de los coordinadores de la campaña Euromelanoma 2018, que se realiza y dirige desde la Fundación Piel Sana de la AEDV para la prevención y promoción de la salud.

Como recuerda la AEDV, cada año se diagnostican en España unos 4.000 casos de melanoma, una cifra que "no deja de crecer". El aumento de la esperanza de vida y la excesiva exposición al sol por la búsqueda de un bronceado están contribuyendo a su incremento. Este tipo de cáncer representa el 10 por ciento de las neoplasias cutáneas, pero es el responsable de más del 90 por ciento de las muertes por cáncer de piel y es uno de los más costosos, cuando se consideran el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.

"Este aumento es resultado de los hábitos que nuestra sociedad incorporó hace unos 40 años, cuando los españoles empezamos a veranear y a tomar el sol, y comenzamos también a quemarnos. Esos hábitos se han mantenido durante años, y ahora estamos sufriendo sus consecuencias. Tenemos que cambiar nuestras costumbres y protegernos adecuadamente para que el sol no sea el enemigo de la piel. Hasta que esto no ocurra, no veremos cambios en la incidencia de este cáncer", ha señalado el doctor Agustín Buendía, coordinador nacional de la campaña Euromelanoma.