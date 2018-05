Alejandra Rubio, la hija de Terelu, aparece casi esquelética y saltan todas las alarmas

La cruda realidad es que la foto impresiona. Aparece Alejandra Rubio, a la que hemos visto hecha una preciosidad hace escasas semanas cuando cumplió 18 años y su madre optó por enseñarla a los medios de comunicación, agachada y esquelética.

Está en la playa, solo con un bikini y se le marcan las costillas como se ve en la portada de 'Rumore', que publica un reportaje de la niña y su novio durante una escapada a Málaga.

"Con la edad de mi hija yo pesaba 40 kilos", dice Terelu Campos, su madre, que la defiende.

Quizá, pero la degadez es extrema, alarmante.

La revista alude a la polémica que lleva unos meses rodeando al físico de Alejandra Rubio y pone sobre la mesa una serie de imágenes en las que retrata unos días de descanso de la joven junto a su novio, Álvaro.

"Me parece muy fuerte que se me acuse sin conocerme de tener anorexia, cuando hay gente que de verdad la padece y luchan contra ella", decía la protagonista del reportaje en su cuenta de Instagram.

La nieta de María Teresa Campos, que ha saltado a la fama después de cumplir su mayoría de edad y ser 'presentada' a los medios por su célebre familia, deja muy claro que su cuerpo es natural y que no se ha sometido a ninguna operación estética.

"No me he operado la nariz, no me he puesto botox y no me he puesto pecho porque, principalmente, tengo 18 años".