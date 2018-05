La hija de Terelu Campos se exhibe en ropa interior para presumir de 'cuerpo serrano'

Se ciumple una vez más el viejo dicho español: 'De tal palo, tal astilla'. Porque Alejandra Rubio ha reaccionado como los suele hacer Terelu Campos, su querida madre y que nos es de otra forma que plantando cara y 'embistiendo'.

Alejandra está cansada de las críticas hacia su cuerpo, incrementadas desde que a principios de semana apareciera una imagen suya en bikini y en la playa junto a su novio. Para responder a todos los que especulan sobre su alimentación, la joven ha presumido de tipo en las redes sociales.

En una de las instantáneas publicadas en Instagram, la hija de Terelu Campos recrea la pose de la famosa portada de Rumore que desencadenó los ataques hacia ella. Alejandra aparece con un pantalón de chándal y un sujetador negro mientras se agacha. Un emoticono que simula el gesto de mandar callar completa la escena.

En otra de las fotografías, la joven disfruta de un baño en ropa interior, entre espuma y rodeada de velas. Al lado de la instantánea, Alejandra nombra a Marta Riumbau y Michael Chenlo, dos conocidos influencer con quienes hace muy buenas migas.

De esta forma, Alejandra contesta a todos aquellos que han especulado con su físico e incluso han hablado de problemas alimenticios de la adolescente, que aparecía esquelética en la portada de Rumore.

Ella, hace unas semanas, ya se defendió:

"Me parece muy fuerte que se me acuse sin conocerme de tener anorexia, cuando hay gente que de verdad la padece y luchan contra ella".

Su madre también ha salido en defensa de su hija y ha anunciado que tomará medidas legales:

"No se puede hablar de una enfermedad con esta frivolidad, y sin pensar en el daño que pueden hacer a mi hija. Eso es lo que me molesta, es gravísimo, o este tema se corta de raíz o lo corto yo con los mecanismos legales que tengo. Es muy grave. Que alguien etiquete a mi hija con eso me parece una bestialidad".