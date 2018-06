¿Este es Russell Crowe o Papá Noel?; está irreconocible

Han pasado 18 años desde que Russell Crowe, que actualmente tiene 54 años, maravillase con su interpretación de Máximo Décimo Meridio en “Gladiator”, que a la postre le valdría el Oscar como Mejor Actor, según SQ.

La película narraba la historia de un hombre de figura esbelta, un general fugitivo que luchaba contra el emperador que le traicionó… pero poco o nada queda hoy en día de él.

El actor neozelandés ha vuelto a pisar la arena del Coliseo romano para presentar “Il Gladiator”, un pequeño homenaje a su papel más carismático y que reunirá a 300 selectos invitados.

Pero lo que más ha llamado la atención no es que la película siga recibiendo tributos, sino el espectacular cambio físico que ha experimentado el actor. Con algún que otro kilo de más, barba canosa, poblada y un aspecto desaliñado, cuesta reconocer a Crowe.

Es cierto que el actor está más que acostumbrado a mutar su apariencia por las exigencias del guion: llegó a engordar 30 kilos en medio año para su papel en Dos buenos tipos, y volvió a subir hasta los 120 para después restarse 24.

Crowe subió peso gracias a una dieta basada en cupcakes, hamburguesas y queso, y ahora le está costando volver a recuperar su aspecto habitual.

Estos son algunos de los comentarios que han podido leerse en las redes:

-A mi los centuriones -Yo me pondría tirantes, Russell pic.twitter.com/07p7r3J2lc

Russell, ven a visitar Euskadi, me dijeron. Esto es muy bonito, me dijeron. Tenemos el Guggenheim, me dijeron... Hijos de puta... ¡OTRO TXULETÓN, PATXI! pic.twitter.com/dhPSWkqzUT