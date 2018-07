Máxima alerta en México por unas cápsulas para adelgazar que contienen esponjas

El adelgazamiento puede ser no-intencional, como en el caso de enfermedades crónicas, tales como la tuberculosis y ciertas formas de cáncer—el cáncer de pulmón y los del tubo digestivo son las neoplasias malignas más frecuentes en los pacientes que experimentan pérdida de peso no intencional, según wp. Otras formas de pérdida no-intencional de peso incluyen trastornos que causen vómitos, diarrea, y enfermedades pobremente controladas como la diabetes y el hipertiroidismo.

En otros casos, el adelgazamiento puede ser intencional, un esfuerzo por parte del individuo, generalmente centrado en dietas, para mejorar su salud o su apariencia. La pérdida de peso terapéutica, especialmente en personas con obesidad puede disminuir el riesgo de la aparición de enfermedades como la hipertensión arterial, cardiopatías y ciertas formas de cáncer. Las dietas excesivas o mal controladas pueden producir desnutrición, anemia, atrofia muscular, hipovitaminosis y desequilibrios electrolíticos e hídricos

Reduccel Cápsulas son unas pastillas que se comercializan en México asegurando que son "la opción no quirúrgica para el tratamiento de la obesidad". Sin embargo, este producto no farmacológico no sirve para adelgazar y supone un peligro para aquellas personas que lo utilicen, según han denunciado en las últimas horas diferentes médicos en las redes sociales, según hipertextual.

Reduccel Cápsulas contiene unas esponjas en su interior que se liberan en contacto con el agua, lo que puede producir un bloqueo en el abdomen

En una de las páginas web que anuncia Reduccel se dice que el coste de este remedio "es de solo $40.00 dólares el frasco con 36 cápsulas, que equivale a 6 semanas de tratamiento". Más allá del precio, las cápsulas contienen en su interior "un fragmento de esponja de celulosa compactada". Los propios distribuidores no ocultan el funcionamiento de estas pastillas, que —al entrar en el estómago— liberan las esponjas "para bloquear la capacidad gástrica" de la persona.

Este mecanismo de acción, sin embargo, no ayuda a que una persona pueda perder peso, ya que la estrategia no está clínicamente probada y se desconoce su seguridad y eficacia. Algunos médicos en México han alertado de posibles problemas como dolor abdominal y obstrucción intestinal que pueden sufrir los pacientes que decidan utilizar las Reduccel Cápsulas. Estos mensajes de alerta se unen a los vídeos difundidos en YouTube donde se muestra cómo, en contacto con el agua, estos productos liberan las esponjas que van hinchándose poco a poco.

Algunos médicos han alertado en redes sociales sobre los problemas de Reduccel, que no cuenta con evidencia científica demostrada

Aunque el objetivo de Reduccel Cápsulas puede parecer similar a la finalidad de otras intervenciones médicas, lo cierto es que estas prácticas no cuentan con evidencia de seguridad y eficacia y, según los casos reportados en redes sociales, pueden ocasionar problemas para la salud. No sucede lo mismo con operaciones de cirugía bariátrica, una serie de procedimientos destinados a luchar contra la obesidad que sí han sido comprobados y que se pueden emplear en la práctica clínica. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la derivación o bypass gástrico, la gastroplastia vertical en banda y el balón intragástrico.

En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad son dos graves problemas a nivel internacional. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se ha triplicado en todo el planeta. En 2016, más de 1.900 millones de adultos con una edad igual o superior a los dieciocho años tenían sobrepeso, de ellos, más de 650 millones eran obesos. Para combatir este desafío, es importante fomentar la realización de ejercicio físico y mantener una dieta saludable, sin olvidar la importancia que los determinantes socioeconómicos tienen para contar con un buen estado de salud.

