Demuestran que no existe vínculo entre las grasas lácteas y las enfermedades cardiovasculares

Una investigación del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston (Estados Unidos) no ha hallado un vínculo significativo entre las grasas lácteas, que contienen alimentos como la leche entera, el yogur, el queso o la mantequilla, y las enfermedades cardiacas y los accidentes cerebrovasculares.

El estudio, publicado en la revista 'American Journal of Clinical Nutrition', no solo no ha encontrado una relación directa entre estas causas de muerte y las grasas lácteas, sino que, de hecho, ha concluido que ciertos tipos de grasas lácteas pueden ayudar a evitar sufrir un derrame cerebral grave.

"Nuestros hallazgos no solo respaldan, sino que también fortalecen significativamente, la creciente evidencia que sugiere que la grasa láctea, contrariamente a la creencia popular, no aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca o mortalidad general en adultos mayores. Además de no contribuir a la muerte, los resultados sugieren que un ácido graso presente en los lácteos puede reducir el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, particularmente por apoplejía", ha explicado Marcia Otto, autora principal de la investigación y profesora asistente en el Departamento de Epidemiología de la Genética Humana y Ciencias Ambientales en la universidad estadounidense.

La investigación ha evaluado cómo los múltiples biomarcadores de ácidos grasos presentes en la grasa láctea se relacionan con la enfermedad cardiaca y la mortalidad por todas las causas durante un período de 22 años. Esta metodología de medición, a diferencia del consumo autoinformado, que suele ser más utilizado, da una idea más objetiva sobre el impacto de la exposición a largo plazo a estos ácidos grasos, según el informe.

RIESGO DE MORIR POR DERRAME DESCIENDE UN 42%

Cerca de 3.000 adultos de 65 años en adelante se incluyeron en el estudio, que midió los niveles plasmáticos de tres ácidos grasos diferentes encontrados en los productos lácteos al comienzo en 1992 y nuevamente a los seis y 13 años más tarde.

Ninguno de los tipos de ácidos grasos se asoció significativamente con la mortalidad total. De hecho, un tipo se relacionó con menos muertes por enfermedades cardiovasculares: las personas con niveles más altos de ácidos grasos tenían un 42 por ciento menos de riesgo de morir de apoplejía, lo que sugiere un mayor consumo de productos lácteos enteros.

"De acuerdo con los hallazgos anteriores, nuestros resultados ponen de relieve la necesidad de revisar la orientación dietética actual sobre los productos lácteos enteros, que son fuentes ricas en nutrientes como calcio y potasio, esenciales para la salud no solo durante la infancia sino también a lo largo de la vida, cuando la desnutrición y las afecciones como la osteoporosis son más comunes", ha remarcado Otto.

Además, la investigadora recuerda que los alimentos lácteos bajos en grasa como el yogur bajo en grasa y la leche con chocolate a menudo incluyen altas cantidades de azúcares añadidos, lo que puede conducir a "una mala salud cardiovascular y metabólica".