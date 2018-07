Los 12 alimentos que no debes guardar nunca en la nevera si quieres conservar su sabor

Por extraño que parezca -y aunque la nevera es un gran electrodoméstico-, no todos los productos se pueden guardar en el frigorífico.

Y es que el frío puede acelerar la descomposición de algunos alimentos, poniéndolos malos antes de tiempo, mientras que otros pueden perder su sabor original si los ponemos en el frigo, según mediatrend.

¿No sabes cuáles son? Pues te descubrimos los 12 alimentos que no se deben guardar en la nevera.

Pan

Pese a que el pan es uno de los alimentos que más se guardan en la nevera, esto es un grave error. Sin ir más lejos, el pan conservado en frigorífico pierde su sabor y se pone duro más rápidamente. La única opción es el pan de molde, el cual sí se puede guardar en la nevera, pero siempre en una bolsa para que no seque.

La mejor opción es guardarlo en un lugar fresco y seco, envuelto en una bolsa de tela. O, si lo prefieres, puedes cortarlo en rebanadas, meterlo en bolsas de plástico, que conservaran su humedad, y congelarlo para reutilizarlo posteriormente. Eso sí: una vez lo saques, debes dejar que se descongele del todo, antes de tostarlo o comer.

Tomates

¿Te gustan los tomates sabrosos? Pues en la nevera, los tomates pierden todo su sabor. De hecho, se vuelven más insípidos, su textura se vuelve más harinosa (el frío rompe sus membranas interiores) y la baja temperatura impide su maduración.

Lo más recomendable para su conservación es poner los tomates en un carrito, cesta o bol.

Cebollas

Los ajos y cebollas se ponen mohosas y se reblandecen en la nevera, al tiempo que también les germinan pequeños brotes rápidamente. Así que ni se te ocurra ponerlos en el frigorífico. Y, sobre todo, jamás guardes juntas las patatas y las cebollas. Si se guardan juntas, se pudren antes, ya que al juntarlas, emiten un gas que provoca que ambas se echen a perder.

La mejor forma de guardar las cebollas es conservarlas en un lugar fresco y seco, mientras que las cebolletas y cebollinos sí se pueden guardar perfectamente en el frigo, gracias a su alto contenido en agua.

Aguacate

¿Has comprado aguacates maduros y no quieres usarlos todavía? Contrariamente a lo que generalmente se cree, ponerlos en la nevera ‘para que aguanten más' no es la solución. De hecho, el frío del frigorífico lo que verdaderamente hará es acelerar que se pongan duros y completamente negros.

La mejor opción para que se conserven los aguacates es dejarlos en un lugar fresco y con poca luz.

Café

Si te gusta el café, sabrás que ponerlo en la nevera es la peor opción, ya que, no sólo perderá todo su sabor, sino que también cogerá todos los olores del restos de alimentos que tengas en el frigo.

Los expertos aseguran que la mejor forma de conservar el café en las mejores condiciones es ponerlo en lugar fresco y oscuro, que conservará todo su sabor y frescura.

Patatas

El frío del frigo convierte el almidón de la patata en azúcar, por lo que su sabor y textura cambian, convirtiéndose en una alimento dulzón y harinoso.

Lo mejor es guardar siempre las patatas en bolsas de papel, ya que, de este modo, tardarán más en pudrirse.

Albahaca

Si pones la albahaca en la nevera se marchitará rápidamente.

Es mejor conservarla fuera, en un vaso con agua fresca, somo si de una flor fresca se tratara. Si la intención es guardarla mucho tiempo, los expertos recomiendan, entonces, hervirla y después congelarla en pequeñas bolsitas.

Chocolate

El chocolate no se debe poner en la nevera, a no ser que tenga relleno lácteo o haga mucho calor. Y es que el frío hará que le salga una capa blanquecina, que provocará la pérdida de parte de su sabor y textura. Además, el chocolate actúa como una esponja con los olores, por lo que, tras ponerlo en la nevera, difícilmente podrás comer el chocolate sin percibir el resto de olores de los alimentos del frigo.

Teniendo en cuenta que una barra de chocolate negro puede durar hasta un año y la de chocolate con leche hasta seis meses, la mejor forma de guardarlo es en bolsas de plástico con cierre, como las que usamos para congelar alimentos.

Como decíamos, el caso del chocolate relleno es diferente. En este caso, no puede almacenarse mucho tiempo y lo mejor es comérselo, como mucho, una semana después de haberlo abierto.

En este caso, guárdalo en un sitio fresco para que el lácteo no se agríe ni le salga moho.

Frutas tropicales

Las frutas tropicales no deben guardarse en la nevera, ya que las bajas temperaturas anulan las enzimas que hacen madurar a frutas como la piña, el plátano o la papaya.

Como estas fruta están acostumbradas a altas temperaturas, lo idóneo es almacenarlas en lugares con temperaturas superiores a los 10 grados.

Jamón

El jamón, pese a ser similar a una carne fría, al refrigerarse pierde su sabor original, por lo que evita meterlo en la nevera.

La mejor formar de conservar todo el sabor y textura del jamón es mantenerlo siempre a temperatura ambiente.

Miel

Si colocas la miel en la nevera se cristalizará, por lo que resulta totalmente inadecuado poner este alimento en el frigorífico.

Gracias a su gran concentración de azúcares, baja actividad de agua y agua oxigenada, la miel se conserva perfectamente en un recipiente bien cerrado.

Queso seco

Lo sabemos. La gente cree que poner el queso seco en la nevera es la mejor opción. Error. El frío le puede cambiar el sabor y lo puede hacer más insípido.

La mejor opción para quesos como el manchego o parmesano es conservarlo a temperatura ambiente, dentro de un recipiente hermético.

