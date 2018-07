Esta bloguera de fitness compara las calorías para que cambiemos nuestra forma de ver la comida

Internet es un lugar en el que podemos encontrar literalmente de todo. Como no podía ser menos, la cantidad de información sobre nutrición es, sencillamente, increíble, según sq. En la redes podemos encontrar dietas, consejos, recetas y mil millones de cosas más…

Giphy

Pero claro, parece que nadie recuerda un pequeño problema: la nutrición y la salud no son un tema fácil, ni tampoco general. De hecho, generalizar puede acabar en algo tan negativo como un problema de salud.

La bloguera de fitness británica Lucy Mountain quiere cambiar ese tópico de andar contando las calorías, y ha utilizado comparaciones visuales de comida para demostrar su postura.

Y es que comparando comida supuestamente “sana” con otra “basura”, explica que podemos comer chucherías en pequeñas porciones y aún así no nos pasaríamos del límite diario… Pero también podemos comer mucha comida “sana” y pasarnos del límite, sobre todo si contiene aditivos.

Esta es Lucy Mountain, una bloguera de fitness que manda un importante mensaje sobre contar calorías.

Bored Panda

Un puñado de almendras contra un puñado de pastillas de fruta.

Bored Panda

“Muchos elegirían las almendras por el valor nutricional o el sabor, o porque creen que es más sano, y eso está bien. Mi dieta consiste en comida equilibrada llena de micronutrientes, y no tengo problema en comer algo que cuente como peor porque me encanta su sabor. Estas pastillas de fruta (con moderación) me hacen feliz, lo que contribuye a mi salud.”

Patatas fritas con sal y vinagre contra frituras vegetales.

Bored Panda

“Uno esperaría que los vegetales tuvieran menos calorías, pero es casi lo mismo. Así que come lo que quieras comer, aunque te vendan lo otro como más sano.”

Agua y agua.

Bored Panda

“El agua con un toque de fruta me encantaba, pero no esperaba que el agua tuviera calorías, me sentí traicionada.”

Lo que Twix considera una porción contra lo que te venden.

Bored Panda

“Por eso hay que leer bien las etiquetas, no lo que pone en grande nada más. Claro que te vas a comer todo el Twix, pero es bueno saber exactamente a lo que equivale y no lo que te hacen creer.”

Café americano blanco contra café flat white.

Bored Panda

“Las bebidas calientes y cafés tienen muchas calorías, sorprendentemente. Si buscas perder peso, en Starbucks el café americano blanco es de los que menos tiene.”

Helado Solero contra Helado Magnum.

Bored Panda

“Si te gustan los Magnum e intentas perder peso, puedes cambiarlos por Solero, si te ayuda a permanecer en un déficit de calorías.”

Desayuno “saludable” contra “tentempiés asqueroso”.

Bored Panda

“Son practicamente iguales, pero las digestivas tienen más proteínas y menos azúcar que las Belvita. Belvita tiene unos pocos más micronutrientes, eso sí.”

Comida adelgazante contra comida engordante.

Bored Panda

“Lo que causa aumento de peso no es una comida concreta, es comer más calorías de las que consumes de forma constante durante un periodo de tiempo. Igualmente, no hay comida que adelgace, solo hay que gastar las calorías que contienen.”

100 grs. de chocolate con leche contra 100 grs de chocolate sin leche, gluten ni trigo.

Bored Panda

“Porque algo no contenga gluten o leche no significa que tenga menos calorías o te vaya ayudar a perder peso.”

Tostada con mantequilla vs. tostada con mantequilla.

Bored Panda

“No me gusta privarme de la comida que me gusta en mi dieta, así que he aprendido a usarlo todo con moderación.”

100 grs. de chocolate con leche contra 100 grs. de chocolate negro al 85%.

Bored Panda

“Aquellos que adoran el chocolate con leche pero se obligan a comer negro porque es más “sano”, podéis dejarlo y difrutar del de siempre. En términos de calorías será más beneficioso y aumentará vuestra felicidad.”

Mismo tamaño, con aguacate, queso, picatostes y aliño.

Bored Panda

“Las ensaladas no son todas iguales. Ten en cuenta los ingredientes individuales que llevan y qué más vas a comer en el resto del día, para ayudarte más tanto si quieres ganar como perder peso.”

Estos 3 son smoothies (batidos de frutas).

Bored Panda

“Hay gente que toma smoothies como comida o como tentempié, y está bien, pero vigila lo que le pones, porque puede haber mucha diferencia según ingredientes.”

100 calorías de fresas contra 100 calorías de fresas secas.

Bored Panda

“La fruta seca es más fácil de comer, pero si quieres perder peso, 300 gramos de fresas frescas te saciarán más.”

Alguien que cuenta las calorías y alguien que no.

Bored Panda

“No hay diferencia, porque el método que elijas no es lo único que dicta la comida que consumes. Si contar calorías te estresa no lo hagas. Solo es uno de muchos métodos.”

VÍDEO DESTACADO: Las 10 dietas milagro que nunca funcionan