El 'exgordito' Jorge Javier Vázquez: "He perdido 15 kilos, estoy en mi peso ideal"

"He perdido 15 kilos, estoy en mi peso ideal".

Tras confirmarse que estará al frente de ‘GH VIP' en otoño y tras ser aclamado por más de 10.000 espectadores en su ciudad con su obra ‘Grandes éxitos', Jorge Javier Vázquez muestra orgulloso su 'cuerpo atlético' en la piscina de su casa y explica en 'Lecturas' cómo lo ha conseguido (Sacuden la del pulpo a Jorge Javier Vázquez: "Si sigues haciéndote cirugía estética no te vas a reconocer ni tú").

El último año ha sido una montaña rusa para el exgordito Jorge Javier. Ha saboreado el éxito y el fracaso con Supervivientes y GH Revolution.

Ha confirmado lo que sospechaba: que el teatro es su gran pasión, un amor correspondido por el público. Y ha comprobado que el destino a veces golpea sin que te lo esperes, como le sucedió con la inesperada ruptura con su pareja.

Tras cargar pilas en las Maldivas y presumir de cuerpo atlético en aquellas paradisíacas islas, ha sido aclamado por más de 10.000 espectadores en Barcelona con su obra ‘Grandes éxitos', que llegará a Vitoria el 4 y el 5 de agosto DE 2018.

Después del verano, le esperan MYHYV y GH VIP.

¿Cuánto peso has perdido?

He perdido una cantidad de kilos que me da hasta vergüenza reconocer porque lo cierto es que no sabía que me sobraban tantos. Pero la verdad es que en el último año he perdido unos 15 kilos.

¿Cuánto pesas ahora?

Eso no lo voy a decir. ¡Yo mis kilos no los digo! [risas].

Va, hombre. ¿75 kilos?

¡Qué va! Estoy en 70. Ya he alcanzado mi peso ideal.