Demuestran que los mayores se dan cuenta de sus errores con menos frecuencia que los jóvenes

Las personas mayores se dan cuenta de los errores con menos frecuencia que las más jovenes, según un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Iowa (Estados Unidos).

En su investigación, los adultos mayores se desempeñaron tan bien como los adultos más jóvenes en las pruebas que involucran apartar la vista de un objeto que aparece en la pantalla, pero los adultos más jóvenes se dieron cuenta más a menudo que los adultos mayores cuando no pudieron apartar la vista del objeto. Además, los adultos mayores eran más propensos a ser categóricos de que no cometieron un error.

"La buena noticia es que los adultos mayores realizan las tareas que les asignamos tan bien como a los adultos más jóvenes, aunque más lentamente. Pero descubrimos que existe esta capacidad limitada en los adultos mayores para reconocer un error cuando lo han hecho", señala Jan Wessel, autor correspondiente del estudio y profesor asistente en el Departamento de Ciencias Psicológicas y Cerebrales de la Universidad de Iowa.

El trabajo ofrece una nueva percepción de cómo las personas mayores perciben sus decisiones, y especialmente cómo ven su desempeño, ya sea al juzgar su propia capacidad para conducir o con qué regularidad creen que han tomado medicamentos. "Realizar menos errores puede tener consecuencias más graves, porque se no puede remediar un error que no se da cuenta de que ha cometido", indica el investigador.

El equipo de Wessel reclutó a 38 adultos jóvenes (edad promedio de 22 años) y 39 adultos mayores (edad media de 68) para realizar una serie de pruebas que incluyeron apartar la vista de un círculo que aparecía en una caja en un lado de la pantalla de un ordenador. Si bien la prueba fue simple, los adultos más jóvenes no pudieron resistirse a mirar el círculo antes de cambiar su mirada en un promedio del 20 por ciento del tiempo. "Eso es lo esperado, ya que es la naturaleza humana centrarse en algo nuevo o inesperado, y los investigadores querían que los participantes se equivocaran", apunta Wessel.

Después de cada intento fallido, se preguntó a los participantes si habían cometido un error. Luego se les preguntó "con qué seguridad" y usaron una escala de "inseguro" a "muy seguro" para determinar qué tan seguros estaban de si habían cometido un error en la prueba.

Los participantes más jóvenes tenían razón al reconocer cuándo se habían equivocado el 75 por ciento de las veces. Por su parte, las personas mayores que tomaron las pruebas estuvieron correctas el 63 por ciento de las veces cuando se les preguntó si se habían equivocado. Eso significa que en más de un tercio de las instancias, los participantes mayores no se dieron cuenta de que habían cometido un error.

Además, los participantes más jóvenes que cometieron un error en la prueba estaban mucho menos seguros que los participantes mayores de que estaban en lo correcto. En otras palabras, los adultos más jóvenes ocultaron más.

"Muestra que cuando los adultos más jóvenes pensaron que eran correctos, pero de hecho habían cometido un error, aún tenían la sospecha de que podrían haberse equivocado. Los adultos mayores a menudo no tienen ni idea de que estaban equivocados", comenta Wessel.

Los investigadores comprobaron estas observaciones al medir la dilatación de las pupilas de los participantes mientras tomaban las pruebas. En los humanos y en la mayoría de los animales, las pupilas se dilatan cuando ocurre algo inesperado, provocado por la sorpresa, el miedo y otras emociones centrales. También sucede cuando las personas piensan que cometieron un error.

Los investigadores descubrieron que las pupilas de los adultos más jóvenes estaban dilatadas cuando pensaban que se habían equivocado. Este efecto se redujo cuando cometieron errores que no reconocieron. En comparación, los adultos mayores mostraron una fuerte reducción de esta dilatación de la pupila después de errores que reconocieron y no mostraron dilatación en absoluto cuando cometieron un error que no reconocieron.