Así fue la dura experiencia de Lydia después de adelgazar más de 33 kilos

Lydia, una joven que ha querido contar en Twitter cómo se fue sufrir hace solo dos años, con 16, a un grave problema de obesidad y el calvario que ha supuesto para ella perder el peso que necesitaba, según sq.

“Las consecuencias de adelgazar y los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCAs). No todo es tan bonito como parece”, así empezada el tuit que ahora ya es viral:

Pasaron los meses y perdí mucho peso. Muchísimo. En cosa de 5 meses había perdido 33 kg. Todo eran felicitaciones, felicidad, me sentía bien porque los demás me veían bien. Foto de principios y finales del 2016 pic.twitter.com/Dyf2d95fXO

Ya no era la misma persona pero no solo físicamente es que me estaba destrozando mentalmente. De tener una 48 bajé a una 36. Yo me seguía viendo gorda quería seguir y llegaron los problemas pic.twitter.com/BYy1QpGwIs

Y sí el cuerpo no queda igual después de adelgazar. Tengo piel sobrante, estrías en sitios que normalmente no se tienen y se me notan los huesos en algunas partes del cuerpo. Puede ser feo a la vista pero es quien soy y no me arrepiento de nada pic.twitter.com/BPQtcfsUWO