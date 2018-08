Trucos para presumir de sonrisa este verano

El verano tiene múltiples beneficios para la salud oral. Entre otras, cosas porque en vacaciones nos relajamos, y reducimos nuestro nivel de ansiedad, y no hay que olvidar que el estrés perjudica nuestra boca llegando, incluso, a causar dolor.

"Una temporada de tensión puede provocar que la persona apriete o los dientes de manera inconsciente, y hacerlo de forma continuada puede originar molestias en la ATM, la articulación temporomandibular o, también, que las piezas dentales se desgasten", ha explicado el presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO), Juan Carlos Pérez Varela.

Otra ventaja es que en épocas de calor resultan más apetecibles los alimentos frescos y con alto contenido hídrico como verduras, hortalizas y frutas -melón o sandía-, que son más saludables y evitan que se produzca sequedad bucal.

Además de extremar la higiene bucal -llevando siempre contigo un 'kit' de higiene oral para que no nos cojan de improviso las comidas fuera de casa, más frecuentes en esta época del año- conviene recordar unas sencillas pautas para conservar tu boca en buen estado durante todo el tratamiento: - Evita que el cloro de la piscina permanezca en contacto con tus dientes por tiempo prolongado para evitar el llamado "sarro del nadador", que origina manchas amarillas u oscuras en los dientes delanteros.

- Ten cuidado al practicar deporte y usa un protector bucal, especialmente si llevas brackets vestibulares- - Si vas a bucear, visita antes a tu dentista e indícaselo para eludir la barodontalgía o Síndrome del Buceador provocado por el cambio de presión cuando estás sumergido o por da por el uso de los respiradores de aire.

- La protección solar en los labios es importante, ya que previene el cáncer en esta parte de la boca.

- Bebe dos litros de agua al día, ya que la hidratación es necesaria para el correcto funcionamiento del organismo, pero además ayuda a mantener una buena cantidad saliva, que pose agentes antibacterianos que protegen los dientes y encías de enfermedades.

- Evita abusar del azúcar y las bebidas azucaradas. No olvides que las bebidas light, las isotónicas, las carbonatadas son muy perjudiciales para el esmalte. En caso de ingerir bebidas carbonatadas, mejor a través de una pajita y evitando mantenerla en la boca más de lo necesario.

- Si usas férula de descarga y te vas de viaje no olvides meterla en la maleta. Consérvala limpia para evitar gérmenes y malos olores.

- Intensifica tu higiene bucodental, pues con la llegada de la época estival los hábitos cambian y, junto con las altas temperaturas, pueden provocar la proliferación de bacterias bucales, generando un aumento de patologías como la caries y la gingivitis, que pueden causar halitosis, sangrado de encías o hipersensibilidad dental.

Especialmente si llevas brackets, recuerda que una mala higiene oral puede repercutir negativamente en el tratamiento de ortodoncia. Cepíllate los dientes cada vez que comas, incluye la lengua y el paladar en la limpieza.

- Si no te es posible tener una adecuada limpieza dental procura tener aliados como manzanas y uvas. Estos alimentos, previamente troceados, nos ayudan de un modo natural a mantener un buen nivel en la salud de nuestras sonrisas. También puedes hacer enjuagues con agua o masticar chicles sin azúcar que pero solo de forma puntual, no como sustitutivo del cepillado.

¿Y CON ORTODONCIA?

Si quieres que el tratamiento de ortodoncia sea lo más rápido posible "recuerda también en verano las recomendaciones que te ha dado tu ortodoncista, tanto respecto a las comidas, como a la higiene bucodental, pero, sobre todo, no dejes de ponerte los alineadores transparentes si has optado por ese sistema ortodóncico, y no olvides colocarte los elásticos tal y como te los han prescrito", ha advertido el Doctor Pérez Varela, para evitar que el proceso de ortodoncia se estanque y se alargue: -Puedes bañarte, tanto en la playa como en la piscina con ortodoncia, no importa que lleves brackets o alineadores. Simplemente ten las mismas precauciones con el cloro que quienes no se están sometiendo a tratamiento.

- Puedes practicar cualquier tipo de deporte, incluyendo buceo y submarinismo, con cualquier tipo de ortodoncia. Cumple con las mismas recomendaciones que los que no la llevan.

- Tanto si llevas brackets como implantes puedes volar en avión y hacer una vida totalmente normal, pues no pitan en los arcos de seguridad.

- Aunque sea verano, no esperes para resolver cualquier problema que surja con tus aparatos: si se te despega un bracket, si se te acaban las gomas, se descoloca un arco o banda.