El 'exgordito' Jorge Javier Vázquez acalla todos los rumores sobre su 'six pack'

Los rumores eran venenosos y el cachondeo notable (Las redes se descojonan del posado de Jorge Javier en bañador con '15 kilos de grasa menos' y 10 kilos de photoshop más)

Cuando este verano Jorge Javier Vázquez (48) descubrió en la portada de la revista Lecturas su nuevo cuerpo, las redes sociales se incendiaron.

Muchos se preguntaron entonces si los abdominales del presentador eran fruto del photoshop, o bien, de su dieta milagro.

En tan solo dos semanas había logrado un ‘six pack' envidiable, el mismo que este 25 de agosto de 2018 ha mostrado en su Instagram para acallar los rumores que acusaban al catalán de ‘fake' (Jorge Javier Vázquez confiesa el secreto detrás de su nueva cara: "De cerca, puede que asuste").

Con una imagen en la que se puede ver el torso de Jorge Javier posar en la habitación de un hotel, el también cantante trata de dejar claro que todo ello era real.

"Hello, it's me" (Hola, este soy yo), ha escrito junto a la fotografía.

Hello, it’s me Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) el 25 Ago, 2018 a las 9:25 PDT

Una increíble transformación que, de no haber photoshop por medio, demostrarían que los 15 kilos que él dijo haber perdido son más que evidentes y así se lo han hecho saber sus amigos y seguidores.

El Maestro Joao le ha dejado un comentario en clave de humor con el que una vez más trata de flirtear con Jorge Javier Vázquez, el superviviente le ha escrito:

"Deja de provocar porfaplease, que mira que voy. ¡Qué escándalo señor!".

Carmen Chaparro y Anne Igartiburu también han aplaudido públicamente su cambio.